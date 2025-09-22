Усман Дембеле е новият носител на "Златната топка"! Звездата на Пари Сен Жермен беше избран за №1 през 2025 г. в анкетата на "Франс Футбол", а втори остана Ламин Ямал от Барселона. Челната тройка оформи съотборникът на Дембеле в ПСЖ - Витиня.

В Топ 10 следват Мохамед Салах (Ливърпул), Рафиня (Барселона), Ашраф Хакими (ПСЖ), Килиан Мбапе (Реал Мадрид), Коул Палмър (Челси), Джанлуиджи Донарума (ПСЖ/Манчестър Сити) и Нуно Мендеш (ПСЖ).

През миналия сезон Дембеле отбеляза 35 гола и направи 16 асистенции в 53 мача за ПСЖ във всички турнири. Той беше в основата на невероятния квинтупъл, постигнат от тима на Луис Енрике - титла, Купа и Суперкупа във Франция, Шампионска лига и Суперкупа на Европа.

При дамите за трета поредна година №1 е Айтана Бонмати от Барселона - постижение за историята. През миналия сезон тя направи домашен требъл с "блаугранас", взе сребърен медал в Шампионската лига, както и с Испания на европейското първенство.

Дембеле стана шестият французин, който триумфира с най-престижното индивидуално отличие, като преди него това направиха Раймон Копа (1958 г.), Мишел Платини (1983, 1984 и 1985 г.), Жан Пиер-Папен (1991 г.), Зинедин Зидан (1998 г.) и Карим Бензема (2022 г.).

"Това, което преживявам, е изключително. Беше страхотна година с Пари Сен Жермен. Малко съм стресиран, не е лесно. Изключително е, че Роналдиньо ми дава тази награда", започна Дембеле.

"Благодаря на ПСЖ, които ме потърсиха през 2023 г., на президента им, на целия отбор и на целия клуб. Това е невероятно семейство. Президентът Насер е като баща за мен. Щабът беше изключителен. Луис Енрике също беше като баща за мен през цялата ми кариера, въпреки че тя не е приключила. Благодаря на моите съотборници. Отборът спечели този индивидуален трофей"

"Благодаря и на всички клубове, за които съм играл - Борусия Дортмунд, Рен, Барселона, където мечтаех да играя и където играх с велики играчи като Андрес Иниеста и Лионел Меси. "Златната топка" не беше цел в кариерата ми, но е изключителна награда. Работих за отбора, за да спечели Шампионската лига. Да бъда благодарен с трофей като "Златната топка" е изключително, така че ето, щастлив съм тази вечер", допълни просълзеният нов №1, след което благодари и на майка си, че винаги е била до него.

Церемонията

Самата церемония този път бе с нова дата - доста по-рано от коледните празници.

Освен най-добрите футболист и футболистка, бяха наградени и най-добрите треньори - Луис Енрике (ПСЖ) и Сарина Вигман (Англия), най-добрите вратари - Джанлуиджи Донарума (ПСЖ и Манчестър Сити) и Хана Хемптън (Челси), най-добрите млади таланти - Ямал и Вики Лопес (Барселона) и най-добрите отбори - ПСЖ при мъжете и Арсенал при дамите.

Две специални награди зарадваха новите си притежатели - за голмайстор №1 на Европа - Виктор Гьокереш (Спортинг Лисабон и Арсенал) и Ева Пайор (Барселона), както и хуманитарна - за фондацията Xana, която е за деца, борещи се с онкологични заболявания. Организацията носи името на починалата на 9-годишна възраст дъщеря на треньора на ПСЖ Енрике.

Победителите в различните категории бяха определени от жури от избрани журналисти от страните в Топ 100 на световната ранглиста на УЕФА. Те взеха предвид представянето на играчите и треньорите през сезон 2024/2025.

