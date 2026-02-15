Изловиха Анчелоти с три наведнъж (СНИМКА)

bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Карло Анчелоти се наслаждава на живота в Бразилия! Легендарният треньор прекара Св. Валентин на карнавала в Рио де Жанейро, където беше заснет да получава целувка от три почитателки едновременно.

Снимката бързо набра популярност в социалните мрежи. "Дон Карло се забавлява", "Ето защо отиде в Бразилия", "Никога няма да си тръгне", "Празникът върви перфектно за него", "Кога Анчелоти е станал Хю Хефнър?", "Чакайте да се върне в Европа" пишат фенове в X.

66-годишният специалист пое Бразилия миналото лято. Оттогава има 4 победи, 2 равенства и 2 загуби, при голова разлика 14:5.

Рай за Татко Карло

Анчелоти посети прочутия карнавал заедно със съпругата си Мариан Барена Маклей, за която е женен от 12 години. Двамата са се запознали в Лондон през 2010 г., по време на престоя на италианеца начело на Челси.

Треньорът - един от най-титулуваните за всички времена със своите над 30 трофея, изглежда щастлив в Бразилия, въпреки непрестанните спекулации, свързващи го с грандове на Стария континент.

Най-сериозен интерес към него има от Манчестър Юнайтед. 20-кратният английски шампион наскоро уволни Рубен Аморим и назначи за временнен мениджър Майкъл Карик.

Според медиите в Бразилия обаче, Анчелоти преговаря с местната федерация за удължаване на договора си до 2030 г. Това би означавало, че ще води тима до по-следващия мондиал - в Испания, Португалия и Мароко.

