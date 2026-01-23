bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
"Как Барселона спаси живота и семейството ми"

Треньорът ми каза: няма да играеш, защото Ето’о няма да играе“ – Донгу разкрива шокиращи истини

"Как Барселона спаси живота и семейството ми"

„Барселона спаси живота ми и този на семейството ми. Ако не бях отишъл там, родителите ми вероятно нямаше да са живи днес.“

Това призна Жан Мари Донгу, детето-чудо на Барселона, в едно откровено интервю за „El After“ на „Postunited“. Историята му е едновременно вдъхновяваща и шокираща — разкрива свят, в който футболната слава се смесва с лични битки, страхове и културни предизвикателства.

Дебют

Донгу, който дебютира в първия отбор на Барселона на 6 декември 2013 г. под ръководството на Тата Мартино и наричан от мнозина Ето'о Втори, разкрива, че Испания му е причинила повече болка заради антикаталунските настроения, отколкото заради расизма: „Честно казано, никога не съм страдал от расизъм. Много повече ме нараняваха политическите предразсъдъци.“

Детето, което промени живота на мама

Пристигането му в Барселона на 13 години не само стартира кариерата му, но и буквално промени живота на семейството му. „Барселона плащаше много пари за едно дете. Започнах да нося пари у дома от първия ден. С тях помогнах на родителите си и сестрите ми, дори започнах да плащам университетското образование на сестрите ми.“

Изненада: Капитанът на Барселона напуска, но остава в Каталуния

Донгу пристигна в Испания благодарение на фондация Самуел Ето’о. От 300 кандидати бяха избрани едва трима, сред които той. „Прекарах две години във фондацията. Живеех в къщата на един от директорите, ходехме на училище, тренирахме... А след това, когато имаше турнир, идвахме да играем. Така Барса ме избра и подписах.“

Мракът

Но славата и успехът идват с цена. Донгу разкрива шокиращи тайни от света на професионалния футбол.

„Самуел Ето’о не се хранеше с националния отбор на Камерун, защото се страхуваше, че ще го отровят. Брат му му носеше храната“, разказва бившият талант.

"Един ден треньорът ми каза: "Няма да играеш, защото така Ето’о няма да играе...“

Кариера и пътешествия

След Барселона Донгу премина през клубове в Испания, Финландия, Гърция и Япония, като всяка стъпка му носи нови предизвикателства и много, много уроци.

Тагове:

деца барселона семейство живот талант университет фондация сестри подпис Жан Мари Донгу

