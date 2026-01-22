bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Трудна победа и антирекорд за Барселона в Чехия

Каталунците се измъчиха, но победиха Славия Прага с 4:2

Трудна победа за Барселона в седмия кръг на Шампионската лига. Каталунците се наложиха с 4:2 над Славия Прага в Чехия и записаха антирекорд. 

Какво се случи?

Още в 10' Славия Прага шокира Барселона, като поведе в резултата. Заучено положение от корнер доведе до хаос в наказателното поле на каталунците, където Васил Кусей с доза късмет откри.

Барса записа и антирекорд в Шампионската лига. За първи път в историята клубът допуска гол в 10 поредни срещи.

Само за 8 минути обаче Барселона отговори. Между 34' и 42' Фермин Лопес на два пъти вкара топката във вратата на чешкия тим, за да направи пълен обрат.

Радостта на футболистите на Ханзи Флик обаче не продължи дълго, защото Славия изравни преди края на полувремето. Отново след изпълнение на корнер топката нещастно рикошира в Роберт Левандовски и попадна в мрежата на Жоан Гарсия.

Още с началото на второто полувреме Барселона показа, че иска да диктува темпото, като създаде 3 страхотни положения. При второто Френки де Йонг вкара, но голът бе отменен заради засада.

Барселона все пак отново поведе след прецизен удар на Дани Олмо. Влезлият като резерва испанец получи топката през наказателното поле и почти без засилка я изпрати в горния ляв ъгъл на вратаря.

В 71' Левандовски се реваншира за автогола, като отбеляза четвъртото попадение за Барса, с което оформи и крайния резултат, който доближи Барса до топ 8.

Славия Прага
срещу
Барселона
21.01.2026 22:00
футбол барселона шампионска лига роберт левандовски Чехия славия прага дани олмо фермин лопес

