Изненада: Капитанът на Барселона напуска, но остава в Каталуния

Капитанът на Барселона Марк-Андре тер Стеген взе изненадващо решение. Германският страж е постигнал устна договорка с Жирона, където да довърши сезона под наем.
Вратарят на влиза в плановете на треньора Ханзи Флик, чийто първи избор е Жоан Гарсия.
Целта пред Тер Стеген е да натрупа игрови минути, за да съхрани шансовете си за участие на световното първенство в САЩ, Мексико и Канада тази година.
BREAKING: Girona verbally agree loan deal with Barcelona to sign Marc André ter Stegen, here we go!— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 19, 2026
After MATS green light last week, the two clubs also agreed in principle on loan move until the end of the season.
Formal steps expected to follow this week for German GK. pic.twitter.com/bwAn9DVNDZ
Тер Стеген подписа с Барселона през януари 2014 г., преминавайки от Борусия Мьонхенгладбах срещу 12 млн. евро. Той записа 176 чисти мрежи в 423 мача за "блаугранас" във всички турнири.
С каталунците Тер Стеген стана шампион на Испания 6 пъти (2014/2015, 2015/2016, 2017/2018, 2018/2019, 2022/2023 и 2024/2025), триумфира 6 пъти и с Купата на краля (2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2020/2021, 2024/2025), 4 със Суперкупата на страната (2018, 2023, 2025 и 2026), по веднъж в Шампионската лига (2014/2015), Суперкупата на Европа (2015) и Световното клубно първенство (2015).
Стражът може да се похвали с 44 двубоя за Германия. Той дебютира за Бундестима на 26 май 2012 г. в контролата с Швейцария, загубена с 3:5.
Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER
Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM
Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK