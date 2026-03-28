на живо
на живо
Как изглеждаше Алиша преди да стане Най-красивата футболистка в света? (СНИМКИ)

Феновете я критикуват заради прекалено много грим и пластични операции

Как изглеждаше Алиша преди да стане Най-красивата футболистка в света? (СНИМКИ)

Дори да не се интересувате от женски футбол, вероятно сте срещали Алиша Леман - изкусителната швейцарка, която всички сочат за Най-красивата футболистка в света. 

Нейната популярност надскача спорта и тя вече е модел, рекламно лице, инфлуенсър. Но и кариерата ѝ върви. 

Леман е част от английския Лестър от януари насам, като преди това игра за Комо, Ювентус, Астън Вила, Евертън, Уест Хем и Йънг Бойс. Привличането ѝ често е с цел реклама и повече популярност, като на този фон критиките към Леман не са за играта, а за... външния вид. 

Как изглеждаше преди?

Често в социалните мрежи се появява снимка на Леман от началото на кариерата ѝ. На нея тя позира с екип на Уест Хем. 

Леман не я споделяла в социалните мрежи, но има други снимки от зората на кариерата си. 

Самата футболистка никога не е коментирала какви подобрения има по себе си и дали те са дело на пластичната хирургия или на сериозна грижа за външния вид. 

Критиките

Леман бе най-яростно критикувана през 2025 г., когато игра за Швейцария по време на европейското първенство. 

Тогава тя се появи на терена за кратко, но феновете веднага заподозряха, че подготовката ѝ за мача е включвала повече гримиране, отколкото тренировки. 

"Алиша Леман е пореден пример за това как пластичните операции и гримът правят жените да изглеждат по-зле.", пишеха тогава под снимките ѝ.

"Защо би си причинил това? Тя всъщност беше привлекателна.", чуди се друг.

Алиша едва ли е много обидена от тези коментари. Все пак последователите ѝ в социалните мрежи растат от ден на ден и вече са близо 16 милиона в "Инстаграм". 

Тя продължава да е обявявана за най-красивата футболистка, а рекламните договори да се трупат.

 
