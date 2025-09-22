bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Кой заслужава "Златната топка"? (АНКЕТА)

Гледайте церемонията пряко по bTV Action и на VOYO.BG днес!

Денят дойде! Време е да разберем кой футболист ще бъде отличен с най-ценното индивидуално отличие във футбола - "Златната топка"!

Тази година организаторите действаха със замах и вместо да търсят удобна дата около Коледа, насрочиха церемонията за 22 септември. Мястото е познато - театър "Шатле" в Париж

Първи ще може да разберете името на победителя пряко по bTV Action и на платформата VOYO.BG от 22:00 ч.!

Фаворити

По време на звездната вечер ще бъдат раздадени 12 награди, но със сигурност от години най-голямо вълнение предизвиква тази за най-добър футболист през изминалия сезон. 

Снимка: Reuters

Тази година фаворитите са трима - Усман Дембеле и Витиня от Пари Сен Жермен и Ламин Ямал от Барселона.

До момента са ясни футболистите, които ще си разпределят местата от първо до 30-то:

Кой заслужава да спечели "Златната топка"?

И още

На церемонията ще бъдат наградени и най-добрите при дамите, както и най-добрите треньори на мъже и жени, най-добрите вратари в двата пола, най-добрите млади таланти, най-добрите отбори. 

Две специални награди ще зарадват новите си притежатели - за голмайстор номер 1 на Европа, както и за спортсменска проява. 

Снимка: Getty Images

Кой гласува?

Победителите в различните категории биват определени от жури от избрани журналисти от страните в топ 100 на световната ранглиста на УЕФА. 

Те взимат предвид представянето на играчите и треньорите през сезон 2024/2025! 

Трябва да споменем, че Пари Сен Жермен спечели Шампионската лига и титлата във Франция, Тотнъм е победител в Лига Европа, а Челси - Лигата на конференциите.

Ливърпул е шампион на Англия, Барселона - на Испания и е носител на Купата на краля. 

Подсказка

Вече е ясно, че бразилската звезда Роналдиньо ще връчи наградата на най-добрия футболист. В последните години в тази роля често влиза близък на победителя или легенда на клуба му

Роналдиньо е играл и в Барселона, и в Пари Сен Жермен, така че фаворитите са ясни. 

Самият Ламин Ямал е заявил на церемонията да присъстват 20 негови роднини, вероятно с цел да изгледат отблизо триумфа му. Но дали няма да останат разочаровани? 

Със сигурност палци ще му стиска Христо Стоичков. Кавалерът на "Златната топка" от 1994 г. е един от официалните гости на церемонията! 

Бойкот

Ясно е за момента, че ще има и отсъстващи. 

Реал Мадрид няма да прати свой представител на церемонията в Париж - нито от футболистите си, нито от ръководството. 

Испанският гранд продължава да бойкотира церемонията, след като през миналата година "Златната топка" не бе връчена на Винисиус, а на Родри от Манчестър Сити.

За кого обаче ще стиска палци голямата звезда Килиан Мбапе? Не е трудно да се досетим, че това ще е Усман Дембеле.

Снимка: БГНЕС

"Ще се радвам, ако спечели. Той е мой приятел и го подкрепям. Ще гледам по телевизията и ще му стискам палци", каза французинът. Мбапе и Дембеле играха заедно в ПСЖ, а са съотборници и в националния отбор на Франция.

Направете и вие като Мбапе - гледайте церемонията по връчване на "Златната топка" пряко по bTV Action и VOYO.BG от 22:00 ч. на 22 септември!

