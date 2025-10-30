Роналдо подари на 15-годишния си син кола за над 200 000 евро

Страстта на Кристиано Роналдо към бързите и лъскави коли не е нещо, което той крие. Неведнъж сме виждали как той се влюбва в даден модел автомобил и мигновено изпълнява желанието си да го закара в гаража си. И наистина крушата не пада по-далеч от дървото!

Най-големият син на португалската суперзвезда продължава да върви по стъпките на баща си във всеки един аспект от живота. Кристиано Джуниър, който е на 15 години, вече има първата си кола. Той обяви това официално в профилите си в социалните мрежи.

И това не е модел, който остава незабелязан. Тийнейджърът се сдоби с Lamborghini Urus S. Далеч по-лъскаво от Аудито, което самият Кристиано Роналдо си купи като първа кола, когато бе играч на Манчестър Юнайтед.

Луксозният подарък

Според Marca, е много възможно това да е един от автомобилите, които КР7 има от години в гаража си, но няма нищо против да подари на сина си. Цената на Lamborghini Urus S преди 3 години в Испания е била 265 000 евро.

С V8 турбо двигател и 650 конски сили, автомобилът може да ускори от 0 до 100 км/ч само за 3,5 секунди, въпреки че тежи 2,3 тона. Също така може да достигне максимална скорост от 305 км/ч. Само за сметка - най-високата скорост, достигана от болид на Формула 1 е 397 км/ч.

Кристиано Джуниър обаче ще трябва да изчака докато навърши 18, за да може да се наслади напълно на новата си придобивка. Той обаче може да започне да шофира на 17 години с временна шофьорска книжка и придружител, което е законно в Саудитска Арабия. Засега обаче младият футболист ще трябва да се задоволи само като пътник.

Колекцията на Кристиано

Едва ли някой знае точната бройка на автомобилите, които Кристиано Роналдо притежава в гаража си. Ето и кои са най-скъпите модели, които той си е купувал през годините:

Bugatti Centodieci - 9 000 000 долара

Bugatti Chiron - 4 000 000 долара

Ferrari Monza SP1 - 3 500 000 долара

Ferrari 599 GTO - 2 000 000 долара

McLaren Senna - 2 000 000 долара

Veyron Grand Sport Vitesse - 2 000 000 долара

Ferrari F12 TDF - 1 550 000 долара

Mercedes Benz Brabus G65 - 600 000 долара

Rolls-Royce Phantom Drophead - 492 000 долара

Rolls-Royce Cullinan - 453 000 долара

Lamborghini Aventador - 430 000 долара

