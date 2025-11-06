Кристиано Роналдо: Не си броя колите, около 40 са (СНИМКИ)

Колко автомобила имам в колекцията си? Честно казано, изгубих им сметката.

Откровеното признание направи Кристиано Роналдо - първият футболист, чието състояние надхвърли 1 милиард евро. "Ако трябва да залагам - в гаража ми има 40 или 41 автомобила", добави той в интервю през Пиърс Морган.

Любимото Bugatti

Сред придобивките на португалската звезда е Bugatti Tourbillon на стойност 3,75 милиона евро. А общата стойност на автопарка е близо 30 милиона евро.

Роналдо твърди, че е купил въпросния автомобил като инвестиция, а не с намерение да го кара всеки ден.

Разкош и стратегия

Колекцията включва ексклузивни модели като Bugatti Centodieci (~10 милиона евро), Chiron (~2,4 милиона евро), Veyron (~1,8 милиона евро), по няколко Lamborghini, Ferrari, Rolls-Royce и други.

Кристиано не крие, че в Саудитска Арабия шофира изключително рядко заради задръстванията. В повечето случаи се доверява на шофьор.

Отвъд блясъка

Роналдо не крие, че целта му е била да стане първият футболист-милиардер. Тя вече е постигната.

"Нямам проблем да призная, че числата не лъжат", казва той в разговора с Морган.