bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Футбол Световен футбол

Кристиано Роналдо: Не си броя колите, около 40 са (СНИМКИ)

В гаража ми има близо 30 милиона евро, за мен Bugatti не е хоби, а инвестиция

Кристиано Роналдо: Не си броя колите, около 40 са (СНИМКИ)

Колко автомобила имам в колекцията си? Честно казано, изгубих им сметката.

Откровеното признание направи Кристиано Роналдо - първият футболист, чието състояние надхвърли 1 милиард евро. "Ако трябва да залагам - в гаража ми има 40 или 41 автомобила", добави той в интервю през Пиърс Морган.

Любимото Bugatti

 

Сред придобивките на португалската звезда е Bugatti Tourbillon на стойност 3,75 милиона евро. А общата стойност на автопарка е близо 30 милиона евро.

 

Роналдо твърди, че е купил въпросния автомобил като инвестиция, а не с намерение да го кара всеки ден.

Разкош и стратегия

 

Колекцията включва ексклузивни модели като Bugatti Centodieci (~10 милиона евро), Chiron (~2,4 милиона евро), Veyron (~1,8 милиона евро), по няколко Lamborghini, Ferrari, Rolls-Royce и други.

 

Кристиано не крие, че в Саудитска Арабия шофира изключително рядко заради задръстванията. В повечето случаи се доверява на шофьор.

Отвъд блясъка

 

Роналдо не крие, че целта му е била да стане първият футболист-милиардер. Тя вече е постигната.

 

"Нямам проблем да призная, че числата не лъжат", казва той в разговора с Морган.

 

 

 

 

 

 
Тагове:

кристиано роналдо автомобили коли

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

Най - важното

Бивш шеф на ЦСКА взриви „Армията“: Изгарят хора! Златков не знаеше къде попада! (ВИДЕО)

Бивш шеф на ЦСКА взриви „Армията“: Изгарят хора! Златков не знаеше къде попада! (ВИДЕО)
Роби Кийн пред bTV: Чакам Бербатов и Стоичков да ми пишат (ВИДЕО)

Роби Кийн пред bTV: Чакам Бербатов и Стоичков да ми пишат (ВИДЕО)
1:124 и още дишат! Отбор от Сливенско си търси футболисти във Facebook

1:124 и още дишат! Отбор от Сливенско си търси футболисти във Facebook
Боксьор опита да отхапе носа на шофьор на такси (ВИДЕО 18+)

Боксьор опита да отхапе носа на шофьор на такси (ВИДЕО 18+)

Последни новини

Боксьор опита да отхапе носа на шофьор на такси (ВИДЕО 18+)

Боксьор опита да отхапе носа на шофьор на такси (ВИДЕО 18+)
Хулиганът бил на дербито с жена си и децата

Хулиганът бил на дербито с жена си и децата
Арестуваха Русия за бутилката в главата на Наумов

Арестуваха Русия за бутилката в главата на Наумов
Бивш шеф на ЦСКА взриви „Армията“: Изгарят хора! Златков не знаеше къде попада! (ВИДЕО)

Бивш шеф на ЦСКА взриви „Армията“: Изгарят хора! Златков не знаеше къде попада! (ВИДЕО)
bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV