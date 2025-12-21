Кристиано Роналдо или Килиан Мбапе: Кой е по-добър футболист? (АНКЕТА)

Килиан Мбапе приключи футболната си 2025 г. по мечтан начин - изравнявайки рекорд на Кристиано Роналдо.

След като французинът се разписа навръх 27-ия си рожден ден (20 декември) от дузпа за 2:0 за Реал срещу Севиля в среща от първенството на Испания, той записа името си в историята на Реал Мадрид.

Само Мбапе и Кристиано Роналдо имат по 59 за година! Французинът за 2025 г., а португалецът - за 2019 г., когато бе част от Реал Мадрид.

Затова ви питаме кой от двамата, според вас, е по-добрият футболист:

Кой е по-добър футболист? Кристиано Роналдо 0

Килиан Мбапе 0 Резултати Гласувай

Кристиано Роналдо

Португалецът беляза цяла епоха във футбола. Той вече е на 40 години, но продължава да играе на ниво в Ал Насър в Саудитска Арабия.

Снимка: Reuters

Смята се, че Роналдо ще сложи край на кариерата си след световното първенство през 2026 г. или когато вкара 1000 гола. В момента в актива си има 954 попадения за всичките си клубни тимове - Спортинг, Манчестър Юнайтед, Реал Мадрид, Ювентус, Ал Насър, и за националния отбор на Португалия.

Роналдо пет пъти е печелил Шампионска лига (веднъж с Манчестър Юнайтед и четири пъти с Реал Мадрид), а още и Суперкупата на УЕФА (2 пъти) и Световното клубно първенство (1 път). Шампион е на Англия (3 пъти), Испания (2 пъти) и Италия (2 пъти).

Има в актива си Купа на лигата на Англия (2), Купа на Футболната асоциация на Англия (1), Купа на Краля на Испания (2), Суперкупа на Испания (2), Купа на Италия (1) и Суперкупа на Италия (2).

Снимка: Getty Images

Последният му трофей е с Ал Насър - Шампионска купа на арабските клубове от 2023 г.

С националния отбор на Португалия Роналдо е европейски шампион от 2016 и първенец в Лигата на нациите от 2019 и 2025 г.

Роналдо има 5 награди "Златна топка", 2 статуетки The best на FIFA и е ставал поне по един път Футболист на годината/сезона в Англия, Испания, Италия и Саудитска Арабия.

Снимка: Reuters

Килиан Мбапе

На 27 години французинът вече е загърбил наименованието "детето-чудо", но все още си спомняме лютата битка, в която влизаха клубовете за подписа му.

Звездата му изгря в Монако (2015-2018), кариерата му възмъжа в Пари Сен Жермен (2018-2024), а надеждите на Реал са, че при тях ще е пикът!

Снимка: Reuters

През тези години Мбапе спечели 7 пъти титлата във Франция (1 пъти с Монако, 6 пъти с ПСЖ), 4 пъти Купата на Франция и 2 пъти Купата на Лигата във Франция, 1 пъти Суперкупата на УЕФА с Реал Мадрид.

Той е в основата на националния отбор на Франция, който спечели световното през 2018 и Лигата на нациите през 2021 г.

През 2023 г. Мбапе остана трети в класацията за "Златната топка", а за 2017 г. има награда "Златно момче".

Снимка: Reuters

Общият брой на головете на французина до момента са 363.