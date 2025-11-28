Жоан Лапорта: Цял живот съдиите помагат на Реал

Президентът на Барселона Жоан Лапорта отправи остри нападки към Реал Мадрид и силния човек в кралския клуб - Флорентино Перес. Той заяви, че "белите" получават помощ от съдиите, но въпреки това страдат от "барселонит".

Думите му идват в отговор крайно изказване на Перес за Барселона отпреди дни.

"Сега се сещам за изказванията на Общото събрание на Реал Мадрид, които нямах възможност да коментирам, но сега ще го направя. Смятам, че те са извън играта и показват колко са обсебени от Барселона. Изглежда, че трябва да говорят за Барса, за да оправдаят не знам какво"

"Те постоянно присъстват в съдебния процес по "случая Негреира", който разтягат като дъвка, защото знаят, че няма нищо. Това е начин да оправдаят нещо, което не е вярно: Барса никога не е купувала съдия и като цяло реферите не ни помагат. Цял живот са помагали на Мадрид!", започна Лапорта в Андора по време на представянето на книгата "Княжество в синьо и червено: страна с куле чувства".

Барселона щеше да е лидер, ако...

"Без да ходим по-далеч, в миналия кръг в Ла Лига (2:2 с Елче) те вкараха два гола, които не трябваше да бъдат зачетени. За мен е ясно, че Джуд Белингам играе с ръка при единия, а при другия Винисиус Жуниор счупи носа на Иняки Пеня. Тези две попадения не трябваше да бъдат зачитани и сега Барса щеше да е лидер в Ла Лига"

"В Реал Мадрид имат мания за преследване срещу най-добрия период в историята на Барса - продължи Лапорта. - Не им хареса, че Барселона беше световен еталон от 2004 до 2015 г., когато клубът беше хегемон, и сега търсят оправдания, които не водят доникъде"

"Бяхме отборът, който играеше най-добре, признат, уважаван и обичан за това, което давахме. Бяхме признати за постиженията си и уважавани за начина, по който ги постигнахме. Спечелихме много титли и играта на Барса беше обект на възхищение по целия свят, така че да не търсят извинения като лоши платци. Сега щяхме да сме лидери"

"Ако са се вкопчили в своята обсебеност по Барселона, аз съм доволен, защото това обикновено са периоди, в които Барса е успешен и триумфира. След изявленията на Общото събрание и атаките срещу президента на Ла Лига започвам да си мисля лоши неща. Аз съм имал своите възходи и падения с Хавиер Тебас, но той е достоен човек, който изпълнява длъжността си с голяма страст. Имаме нормални отношения. Не сме били привилегировани"

"Реал Мадрид обаче е в конфликт с Ла Лига и е обсебен от идеята да отстрани Тебас, за да постави някой друг... Тази стратегия не ми вдъхва доверие. Тебас прави всичко в името на доброто на Ла Лига, така че ме кара да подозирам, че подтикнати от Мадрид, те ще се опитат да го махнат, за да сложат... кого?", коментира още ръководителят на "блаугранас".

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK