Легендата Клод Макелеле е в Пазарджик заради българка?

Не болки в кръста, а любов

Легендата Клод Макелеле е в Пазарджик заради българка?

Местен вестник разкри истинската причина за посещението на Клод Макелеле в Пазарджик.

Според "Знаме", футболната легенда не е в града заради болки в кръста, а заради красива жена от смесен брак. И Макелеле е дошъл, за да се запознае с родителите ѝ.

Двойката живее в Лондон. Макелеле има син от френския модел Ноеми Леноа, с която се раздели през 2010 г. Оттогава 53-годишната звезда крие ревностно личния си живот.

Изненадващо посещение

Визитата на Макелеле в Пазарджик беше разкрита от д-р Стефан Лачов - специалист по мануална терапия, рехабилитация и физиотерапия. Той публикува в социалните мрежи снимка с Макелеле.

"Моята работа ме среща с всякакви хора, но не очаквах да ме срещне с такъв шампион и футболист. Удоволствието беше за мен!", написа д-р Лачов.

Славната кариера на Макелеле премина през Реал Мадрид, Челси, Пари Сен Жермен и Олимпик Марсилия. Дефанзивният халф има 71 мача за националния отбор на Франция.

