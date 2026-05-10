Леонардо: Най-красивата спортна журналистка има син!

Радостна новина за сочената за най-красива спортна журналистка в света Дилета Леота и съпругът ѝ вратарят Лорис Кариус. 

Двамата станаха родители на момче!

Новината съобщиха от семейството в социалните мрежи, като разкриха и името на малчугана - Леонардо. 

Новото попълнение в семейството идва само няколко дни след като Кариус и неговият Шалке спечелиха промоция в Бундеслигата. 

Това е второ дете за една от най-атрактивните двойки в света на футбола. Родената през 2023 г. Ария вече е кака. 

На снимките от болничната стая мама Дилета е все така очарователна, като почти до последните дни на бременността си тя работеше пред камера. 

Красивата италианка е една от емблемите на местния футбол и от години блести на важни мачове, а гостите ѝ са едни от най-големите звезди. Втората ѝ бременност явно е била лека, тъй като тя успя да я скрие от медиите до късно. 

Феновете в шок! Дилета Леота криела коремче! (СНИМКИ)

Дилета и Кариус официално са семейство от 2024 г

Вратарят имаше нещастието да се превърне в големия виновник за загубата на Ливърпул от Реал Мадрид на финала на Шампионската лига през 2018 г.

От тогава кариерата му тръгна надолу, а в Шалке намери пристан и получи възможност да играе. 

Не е ясно дали Кариус ще продължа да бъде част от тима и в елита или ще предпочете да премине в Италия, за да е по-близо до семейството си. 

За Дилета никой не се съмнява, че скоро отново ще бъде в познатата страхотна форма и пред екран. 

 

 
