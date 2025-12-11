Феновете в шок! Дилета Леота криела коремче! (СНИМКИ)

Страхотна новина разкри една от емблематичните футболни репортерки - Дилета Леота.

Красивата италианка, която от години се подвизава по футболните терени и в момента отговаря за отразяването на дербитата в италианската Серия "А", очаква втора рожба.

Новината шокира почитателите ѝ, които до преди дни гледаха нейни снимки с плоско голо коремче.

Втора бременност

Дилета е на 33 години, като наскоро празнува 1 година от сватбата си с вратаря Лорис Кариус.

Футболистът играеше за Ливърпул, но кариерата му тръгна надолу от 2018 г. насам, след като бе посочен за големия виновник при загубата на мърсисайдци от Реал Мадрид на финала на Шампионската лига.

От тогава той "търка пейки" в няколко тима, сред които Унион Берлин и Нюкасъл, а от януари 2025 г. играе за Шалке 04.

През това време той стана по-известен като мъж на Дилета.

Двамата имат една дъщеричка - Ария, която се роди през 2023 г.

Шокът

Втората си бременност Дилета обяви в социалните мрежи със снимка на наедряло коремче и в компанията на мъжа и дъщеря си.

"Няма по-хубав коледен подарък, за който да мечтая. Ария ще стане кака, а нашите сърца ще обичат двойно повече!", пише изкусителната блондинка.

За феновете обаче новината беше шок!

Само преди няколко дни Дилета публикува снимки с разголено коремче от Германия, където беше на гости на съпруга си. Тя и Ария живеят в Милано, докато Кариус играе за Шалке.

"Как си скри корема?", пишат изненадани фенове. А други им отговарят, че е очевидно използването на програми за обработка на снимки.

Прави впечатление, че в последните си публикации Дилета е често в анфас, а пред тялото си поставя различни предмети.

