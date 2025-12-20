Лийдс на Илия Груев-младши постигна пета победа от началото на сезона в английската Висша лига! Йоркшърци разгромиха с 4:1 гостуващия Кристъл Палас в среща от 17-ия кръг.

На Еланд Роуд головете за Лийдс отбелязаха Доминик Калвърт-Люин в 38' и малко преди почивката, капитанът Итън Ампаду след час игра и Антон Щах в последните секунди. За Палас точен от дузпа в добавеното време беше появилият се в 77' Джъстин Девени.

Националът Груев влезе като резерва в 87' и изработи прекия свободен удар, след който домакините оформиха убедителния успех.

Снимка: Reuters

"Белите" не бяха печелили срещу Палас от 4 години - за последно на 30 ноември 2021 г., когато се наложиха с 1:0 с дузпа на Рафиня в добавеното време.

Лийдс извън опасност... засега

Лийдс удължи серията си без поражение във Висшата лига на 4 двубоя, като тя включва още победа срещу Челси (3:1) и равенства с Ливърпул (3:3) и Брентфорд (1:1).

С трите точки тимът на Даниел Фарке е 16-и с актив от 19 - 6 над зоната на изпадащите.

Снимка: Reuters

Умореният Кристъл Палас, който направи 2:2 с финландския КуПС в Лигата на конференциите през седмицата, заема осмата позиция с 26 точки - на 5 от Топ 4.

В следващия кръг Илия Груев и компания гостуват на приятната изненада Съндърланд, докато "орлите" приемат Тотнъм в лондонски сблъсък.

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK