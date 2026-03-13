Загуби крак, преживя кома и смъртта на брат си – но стана герой

Има истории, които напомнят, че дори след най-тежките удари животът може да продължи със смисъл и светлина. Историята на Патрик Халгрен е точно такава.

Днес той е сред големите звезди на Параолимпийските игри. Но пътят му до там е белязан от болка.

Патрик е на 33 години и кара ски само на един крак. Другият губи след тежка мотоциклетна катастрофа през 2013 г. След инцидента той изпада в кома за месец. Сърцето му спира четири пъти. Лекарите го връщат към живота отново и отново.... По всички медицински правила шансът му е бил нищожен.

Но Патрик оцелява

Любовта към ските е част от семейната му история. Още през 70-те години баща му също губи крака си след катастрофа. Въпреки това той не се отказва от любимия си спорт и се научава да кара ски на един крак.

Снимка: Getty Images

Когато съдбата повтаря тази трагедия с Патрик, именно семейството му е до него. Особено брат му близнак – Лукас Свен. Лукас е ски инструктор и доброволец, който работи с хора с увреждания. Той е човекът, който убеждава Патрик да не се предава и да опита параалпийските ски. Заедно с баща им започват тренировките, ден след ден, часа след час.

Още един тежък удар

През 2016 година Лукас умира в мотоциклетна катастрофа в Нова Зеландия. Загубата на брат му променя Патрик завинаги.

„Смъртта на брат ми ме накара да осъзная, че ако искаш да бъдеш специален, трябва да правиш специални неща“, казва той.

Болката се превръща в сила

На Параолимпийските игри в Италия Патрик печели сребърен медал – огромен успех за човек, който преди години се бори просто да остане жив. Когато се качва на подиума, той не крие емоциите си. Свири на патерицата си като на китара, усмихва се широко и превръща момента в празник.

Снимка: Getty Images

Публиката веднага му дава прякор – „параолимпийската рок звезда“.

Медалът е посветен на брат му Лукас. "Той е богът на ските. Той ме благослови с тази скорост днес“, казва Патрик.

За родителите му това също е незабравим момент. Преди десетилетия те тръгват на меден месец към Нова Зеландия. Години по-късно се връщат там, за да приберат тялото на своя син. А сега, заедно, стоят до другия си син, който държи параолимпийски медал.

Самият Патрик гледа на успеха си по свой начин.

„Когато загубих крака си, имах избор – да се предам или да стана най-великият Патрик Халгрен на Земята. Избрах второто.“