bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Футбол Световен футбол

Тръмп за участието на Иран на световното: Не мисля, че е умно да са тук

“Заради живота и безопасността им...”

Тръмп за участието на Иран на световното: Не мисля, че е умно да са тук
Reuters

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че футболният отбор на Иран е добре дошъл да участва на световното първенство по футбол това лято, но изрази загриженост за „живота и безопасността им“, съобщи Ройтерс.

„Иранският национален отбор по футбол е добре дошъл на световното първенство, но наистина не мисля, че е уместно да бъдат тук заради живота и безопасността си“, написа по-късно Тръмп и в профила си в социалните мрежи.

Австралия спасява футболистките от Иран (ВИДЕО)

Министърът на спорта на Иран вече заяви, че Иран не може да участва на Мондиал 2026 поради атаките на САЩ и Израел срещу страната му.

Снимка: Reuters

Най-чаканият турнир тази година, в който ще участват 48 отбора, ще се проведе в САЩ, Канада и Мексико от 11 юни до 19 юли 2026 г. Мачовете от предварителната група на Иран трябва да се играят на американска земя - в Лос Анджелис и Сиатъл.

„Разбира се, никой не може да изключи иранския отбор от Световното първенство. Единствената държава, която може да бъде изключена, е тази, която просто носи титлата „домакин“, но няма капацитет да гарантира безопасността на отборите, участващи в това глобално събитие“, се казва в изявление на иранския отбор.

Иран няма за играе на световното по футбол
Тагове:

сащ живот иран израел световно първенство война безопасност препоръка Доналд Тръмп мондиал 2026

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

Най - важното

Фиорентина би с късна дузпа, Драганов поправи Кабаков (ВИДЕО)

Фиорентина би с късна дузпа, Драганов поправи Кабаков (ВИДЕО)
Оперираха за втори път Малена Замфирова

Оперираха за втори път Малена Замфирова

"Не може отбор с 4 фена да иска повече пари от телевизионни права"
Загуби крак, преживя кома и смъртта на брат си – но стана герой

Загуби крак, преживя кома и смъртта на брат си – но стана герой

Последни новини

Момчето от

Момчето от "Герена", което се превърна в легенда: 80 години Стефан Грозданов

"Погребвах съученици по време на войната", признанието, което показва защо Джокович стана велик
Загуби крак, преживя кома и смъртта на брат си – но стана герой

Загуби крак, преживя кома и смъртта на брат си – но стана герой
Фиорентина би с късна дузпа, Драганов поправи Кабаков (ВИДЕО)

Фиорентина би с късна дузпа, Драганов поправи Кабаков (ВИДЕО)
bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV