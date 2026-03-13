Тръмп за участието на Иран на световното: Не мисля, че е умно да са тук

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че футболният отбор на Иран е добре дошъл да участва на световното първенство по футбол това лято, но изрази загриженост за „живота и безопасността им“, съобщи Ройтерс.

„Иранският национален отбор по футбол е добре дошъл на световното първенство, но наистина не мисля, че е уместно да бъдат тук заради живота и безопасността си“, написа по-късно Тръмп и в профила си в социалните мрежи.

Министърът на спорта на Иран вече заяви, че Иран не може да участва на Мондиал 2026 поради атаките на САЩ и Израел срещу страната му.

Снимка: Reuters

Най-чаканият турнир тази година, в който ще участват 48 отбора, ще се проведе в САЩ, Канада и Мексико от 11 юни до 19 юли 2026 г. Мачовете от предварителната група на Иран трябва да се играят на американска земя - в Лос Анджелис и Сиатъл.

„Разбира се, никой не може да изключи иранския отбор от Световното първенство. Единствената държава, която може да бъде изключена, е тази, която просто носи титлата „домакин“, но няма капацитет да гарантира безопасността на отборите, участващи в това глобално събитие“, се казва в изявление на иранския отбор.