Пети българин на световното първенство по лека атлетика

България ще бъде представена от петима атлети на световното първенство в Торун (Полша) от 20 до 22 март.

Станислав Станков получи право на участие на 60 метра с препятствия, след като Международната федерация потвърди участието му.

Станков е един от най-добрите българи в хърделите през последните години, като подобри националния рекорд на 60 метра с препятствия за младежи под 23 години - 7.71 сек. През този сезон стана национален шампион. В тази дисциплина страната ни не е имала представител от 2001 г.

Станислав, който се състезава за Суперспорт Варна, се присъединява към Божидар Саръбоюков, Александра Начева, Христо Илиев и Никола Караманолов в най-голямата българска делегация на Мондиал в зала от осем години насам.