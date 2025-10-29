Ливърпул продължава да затъва. Юноша изгонен във втори пореден мач

Кризата в Ливърпул продължава. Мърсисайдци отпаднаха безапелационно в осминафиналите на Купата на лигата от Кристъл Палас. Лондончани победиха с 3:0, като "червените" вече нямат победа над този съперник повече от година.

Също така през лятото Палас победи Ливърпул за Къмюнити шийлд на дузпи.

Какво се случи?

Арне Слот избра експериментален състав, като много от избраниците дебютираха. Единствено Алексис Мак Алистър, Анди Робъртсън, Милош Керкез и Федерико Киеза бяха сред футболистите с редовни минути през този сезон. Това веднага си пролича в играта на Ливърпул.

За Кристъл Палас точни бяха Исмаила Сар на два пъти (41', 45') и Йереми Пино 88'. Единственият точен удар за отбора от града на Бийтълс пък бе в 28', дело на Киеза.

Два мача - два червени картона

Акцентът в мача падна върху резервата Амара Нало, който си изкара директен червен картон, само 12 минути след като се появи на терена през второто полувреме.

Интересното е, че това се случва за втори пореден път на англичанина, когато играе за мъжкия отбор. През миналия сезон в последния мач от основната фаза на Шампионската лига срещу ПСВ Нало отново се появи като резерва и беше пратен под душовете след едва 4 минути игра.

И двете нарушения станаха по подобен начин. Юношата на Ливърпул бе изпреварен от противников играч, който се измъкваше очи в очи срещу вратаря, а англичанинът в опит да го неутрализира, го препъва в гръб, което автоматично означава червен картон.

Още при първия червен картон много фенове си помислиха, че мачът срещу ПСВ ще бъде последния в кариерата на Нало с екипа на Ливърпул, но след тази вечер това наистина може да стане факт.

Какво следва?

Така Ливърпул продължава с лошите резултати, като в последните си 7 мача има само една победа - 5:1 срещу Айтрахт и 6 загуби. Също така мърсисайдци са отборът с най-много загуби от всички клубове в топ 5 първенствата на Европа от 27 септември.

Програмата на шампиона на Англия обаче не изглежда лека, като следват мачове с Астън Вила, Реал Мадрид и Манчестър Сити. Припомняме, че през миналия сезон Ливърпул в рамките на една седмица победи Реал и Сити с по 2:0, а сега съдбата предоставя шанс за реванш.

Дали обаче Арне Слот има отговор на случващото се или скоро време може да очакваме някой друг да поеме поста на мениджър на Ливърпул?

