Ливърпул сложи край на лошата серия с разгром! След 5 поредни двубоя без успех във Висшата лига, мърсисайдци отнесоха с 4:1 Нюкасъл у дома в среща от 24-ия кръг.

"Свраките", които нямат победа на Анфийлд от 1994 г. насам, започнаха силно. Стигна се до 26'. когато Харви Барнс удари греда след пряк свободен удар. 10 минути по-късно Нюкасъл излезе напред с първия гол на Антъни Гордън от игрова ситуация от над година.

До почивката обаче 95-милионният Юго Екитике поведе Ливърпул. Французинът изравни в 41' след подаване на друга скъпа лятна покупка - Флориан Вирц. Така двамата са комбинирали за 6 гола във всички турнири - повече от всяко друго дуо в английския елит.

В 43' Екитике нахлу в наказателното поле и оформи обрата - 2:1.

Домакините не изпуснаха контрола през втората част. В 67' Вирц покачи на 3:1 след подаване на Мохамед Салах. По този начин египтянинът стана първият с 10 гола и 10 асистенции срещу Нюкасъл в историята на Висшата лига.

Do you think Newcastle are sick of the sight of Mo Salah?



He's the first player to register goals and assists against a single opponent in #PL history.#LIVNEW pic.twitter.com/Q1ZeKkKCaj — Flashscore.com (@Flashscorecom) January 31, 2026

В третата минута от добавените 5 централният защитник Ибрахима Конате се възползва от груба грешка на вратаря Ник Поуп и отбеляза последния гол за вечерта - 4:1. Бранителят посвети попадението на починалия си баща.

Голът е едва втори за Конате във Висшата лига. Предишният беше при 2:1 над Уулвърхемптън през миналия сезон.

С трите точки Ливърпул събра 39 на петата позиция - 14 зад лидера Арсенал. Нюкасъл заема 10-ото място с 33 точки. В следващия кръг "червените" приемат Манчестър Сити, докато "свраките" са домакини на Брентфорд.

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK