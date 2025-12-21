Македонски шоумен втрещи: Джорджина, като селянка си! (ВИДЕО)

Да си половинка на Кристиано Роналдо не е лесно! Джорджина Родригес със сигурност е наясно, че постоянно я следят, оценяват и коментират.

За почти десетилетие като дамата на сърцето на носителя на пет награди "Златна топка" и биологична майка на две от петте му деца, тя трябва да е свикнала с критики. Особено когато те не спират!

Последно по Родригес "стреля" известният македонски водещ, журналист, инфлуенсър и певец Боки 13.

Стил

"Така ме нервира тази Джорджина на Роналдо! Прилича ми на огромна селянка! Жалко за всичките пари на света, дето ги имаш. Жалко! Излъчването ти е селско. Облякла фланелка на Роналдо и надолу кожена пола "Валентино".

А тук ми приличаш на порно актриса - по гащи и с чорапогащник... Не, с клин. Първо, второ, трето... Не, брате, мили! Тук даже ми приличаш на Таня Савич! Даже тя е по-модерна. Тази не става и за продавачка в "Диор", честно ви казвам! Сериозно! Гледай я как е полегнала и си е извадила гърдите! Даже и тази "Биркин" чанта ме нервира!

Вижте я - Таня Савич. Едно към едно!", оценява Боки 13.

Таня Савич е популярна певица от сръбската поп фолк сцена. У нас тя е известна с песните си "Zlatnik" и "Poludela".

Кой е Боки 13?

Боян Йовановски винаги привлича внимание с екстравагантния си външен вид и скандалните си изказвания.

Често в социалните мрежи той прави видеа, в които с часове коментира известните личности от Балканите, като на част от тях дори им се обажда.

Клиповете му са с хиляди гледания.

