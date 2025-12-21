Македонски шоумен втрещи: Джорджина, като селянка си! (ВИДЕО)

Да си половинка на Кристиано Роналдо не е лесно! Джорджина Родригес със сигурност е наясно, че постоянно я следят, оценяват и коментират.
За почти десетилетие като дамата на сърцето на носителя на пет награди "Златна топка" и биологична майка на две от петте му деца, тя трябва да е свикнала с критики. Особено когато те не спират!
Последно по Родригес "стреля" известният македонски водещ, журналист, инфлуенсър и певец Боки 13.
View this post on Instagram
"Така ме нервира тази Джорджина на Роналдо! Прилича ми на огромна селянка! Жалко за всичките пари на света, дето ги имаш. Жалко! Излъчването ти е селско. Облякла фланелка на Роналдо и надолу кожена пола "Валентино".
А тук ми приличаш на порно актриса - по гащи и с чорапогащник... Не, с клин. Първо, второ, трето... Не, брате, мили! Тук даже ми приличаш на Таня Савич! Даже тя е по-модерна. Тази не става и за продавачка в "Диор", честно ви казвам! Сериозно! Гледай я как е полегнала и си е извадила гърдите! Даже и тази "Биркин" чанта ме нервира!
View this post on Instagram
Вижте я - Таня Савич. Едно към едно!", оценява Боки 13.
Таня Савич е популярна певица от сръбската поп фолк сцена. У нас тя е известна с песните си "Zlatnik" и "Poludela".
Боян Йовановски винаги привлича внимание с екстравагантния си външен вид и скандалните си изказвания.
Често в социалните мрежи той прави видеа, в които с часове коментира известните личности от Балканите, като на част от тях дори им се обажда.
Клиповете му са с хиляди гледания.
