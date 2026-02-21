bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Не сте виждали такъв автогол (ВИДЕО)

Комично изпълнение в Нова Зеландия стана хит

Не сте виждали такъв автогол (ВИДЕО)

Комичен автогол в далечна Нова Зеландия се превърна в хит в социалните мрежи. Той беше отбелязан от вратаря на бившия тим на Божидар Краев - Уелингтън.

Финикс загубиха с 0:5 от Оукланд в среща от 18-ия шампионатен кръг в Австралия. Гостите откриха резултата в 24', когато Джейк Гърдууд-Райк изчисти топката силно по посока противниковата врата.

Стражът Джош Олувайеми - юноша на Тотнъм, беше много пред наказателното си поле, изглежда слънцето го заслепи и последва култов автогол с глава.

Домакините не се съвзеха от шока и Оукланд стигна до още 4 попадения, за да им нанесе осмо поражение от началото на сезона.

Интересното е, че 3 от останалите попадения на Скай Стейдиъм бяха реализирани преди почивката - от Джеси Рандъл в 30' и 45+5' и Гийермо Мей в 41'. Клетият Олувайеми беше сменен на полувремето, а резервният вратар на Уелингтън - Алби Кели-Хийлд, се пропука само в 74', когато точен беше Лаклан Брук.

Треньорът не издържа

След края на двубоя треньорът на Уелингтън - Джанкарло Италиано, хвърли оставка.

"Нека дойде някой с нова енергия, който да подобри атмосферата в отбора. Недопустимо е да бъдеш разбит по този начин...", заяви пред медиите разочарованият Италиано.

В дебютния си сезон през 2023 г. екс асистентът на Уфук Талай изведе Уелингтън до второто място в първенството. През миналата кампания отборът обаче спечели едва 6 от 26 двубоя и завърши на 11-о място.

През настоящата напрежението дойде в повече на Италиано, а чашата преля с безумния автогол на слънчасалия Олувайеми.

австралия хит вратар автогол разгром оукланд уелингтън комичен безумен джош олувайеми джанкарло италиано слънчасал

