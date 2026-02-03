bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Неизлечима болест отне един от емблематичните капитани в Серия "А"

Николас Джани си отиде от този свят на 39 години

Неизлечима болест отне един от емблематичните капитани в Серия "А"

Тъжен ден за италианския футбол! От този свят, само на 39 години, си отиде Николас Джани - един от емблематичните фигури за СПАЛ.

Бившият капитан на тима от град Ферара се бореше дълги години с тежко заболяване. То бе и причината да сложи край на кариерата си през 2022 г. 

Джани оставя вдовица съпругата си Ралука. Двамата имат една дъщеря - Бианка. 

От школата на Интер

Джани е роден в град Комо, а във футбола прави първи крачки в школата на Интер. Той обаче не записва нито един мач с мъжкия тим на "нероадзурите". 

Играе за Кремонезе, Виченца и Специя, а най-голямото му постижение идва със СПАЛ. 

През 2015 г. той има основна заслуга при качването на тима от третото във второто ниво на футбола, а през следващия сезон е капитан, когато СПАЛ се качва в Серия "А". 

Джани прекрати кариерата си през 2022 г., когато болестта му вече не му позволяваше да е на ниво. 

Съболезнования

От Интер се простиха с бившия си юноша в социалните мрежи: "Интер изразява най-дълбоките си съболезнования за кончината на Николас Джани, защитник, който беше част от младежкия сектор на „нерадзурите“ от 1998 до 2005 г. Изказваме искрени съболезнования на семейството му в този тежък момент". 

Послания написаха още от СПАЛ, Специя и Виченца.

