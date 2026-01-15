bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Никой не проговори: как Реал преживя унижението?

Гробна тишина в съблекалнята

Никой не проговори: как Реал преживя унижението?
Reuters

Отпадането на Реал Мадрид от Купата на краля е тема №1 в Испания. Кралският клуб се сбогува с турнира още на осминафиналите, след като допусна болезнена загуба с 2:3 от Албасете – отбор от Втора дивизия.

След последния съдийски сигнал атмосферата в съблекалнята на „Лос Бланкос“ е била смразяваща. По информация на журналистът Хосе Луис Санчес за El Chiringuito, футболистите са седели в пълно мълчание, без обвинения и без оправдания. Тишината е била толкова тежка, че ситуацията е описвана като траурна.

Кой пое вината?

Първият, който е поел вината, е новият наставник Алваро Арбелоа. Той е призовал отбора да остане единен и да отговори с работа и резултат още в следващия мач.

Снимка: Reuters

Срещата с Албасете беше официалният дебют на Арбелоа начело на Реал Мадрид, след като клубът се раздели с Шаби Алонсо на 12 януари – старт, който трудно можеше да бъде по-болезнен.

Критики

"Реал, който е наистина срамен", е заглавието на Marca за мача, а в материала пише: "Албасете записа името си в историята на Купата на краля със златни букви. Те си осигуриха историческо класиране с паметен гол на Джефте, достойна награда за дисциплината на отбор, по-фокусиран от опонента си.

Клоп проговори защо Реал не е за него

Реал Мадрид падна при дебюта на Алваро Арбелоа като мениджър, но вината не беше негова. Отборът се представи подобно на други дни, с липса на мотивация, нещо, което стана твърде често срещано през последните месеци."

Мадридчани продължават битката за титлата в Ла Лига. Реал е втори в класирането, на четири точки зад Барселона, а на 17 януари приема Леванте на „Бернабеу“.

Тежък жребий за Григор: Циципас и Джокович дебнат
 
Тагове:

реал мадрид бернабеу треньор купа на краля алваро арбелоа албасете лос бланкос El Chiringuito

