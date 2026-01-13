bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Клоп проговори защо Реал не е за него

„Днес почти никой не получава време. А в Реал очакванията са гигантски“

БГНЕС

Юрген Клоп категорично отхвърли възможността да поеме Реал Мадрид, слагайки край на спекулациите, които отново се разгоряха след изненадващото уволнение на Шаби Алонсо в понеделник. Името на германския специалист не за първи път е свързвано с Бернабеу“, но този път той реагира недвусмислено.

Бившият мениджър на Ливърпул, който от година заема поста директор Футбол“ в структурата на Ред Бул, отново подчерта, че не планира завръщане към треньорската професия на този етап.

Нещо не функционира правилно в Реал Мадрид

Уволнението на Алонсо е пореден знак, че в момента нещо не функционира правилно в Реал Мадрид“, заяви Клоп в ефира на ServusTV On.

Снимка: Reuters

Когато треньор, който в последните две години демонстрира изключително качество в Байер Леверкузен, е принуден да напусне само шест месеца след назначението си, това говори само по себе си.“

Роналдо вкара №959, но титлата се изплъзва (ФАКТФАЙЛ)

Германецът бе категоричен, че случаят показва липсата на търпение в съвременния футбол, особено на най-високо ниво:

Снимка: БГНЕС

Днес почти никой не получава време. А в Реал очакванията са гигантски. Решение, взето в разгара на емоциите след загубен финал от Барселона казва много. Слуховете за подобен развой се носеха отдавна.“

Снимка: БГНЕС

По повод собственото си име в уравнението Клоп беше пределно ясен: Няма абсолютно нищо общо с мен. Не е породило нищо у мен ако това е следващият въпрос. Бях изненадан, признавам. След това получих съобщения и отговорих… с емотикони.“

Реал Мадрид изхвърли Шаби Алонсо

Новият в ЦСКА събирал пари за тренировки от... томболи (ВИДЕО)

Новият треньор на Реал Мадрид: Баба му беше баба на цяла Испания (ВИДЕО)

Баскетболни фенове се обиждат... с баници (СНИМКА)

Хокеят на Игрите е под въпрос. Отвори се дупка в леда! (ВИДЕО)

Да се срещнеш с Роджър Федерер струва 20 000 долара!

