Клоп проговори защо Реал не е за него

Юрген Клоп категорично отхвърли възможността да поеме Реал Мадрид, слагайки край на спекулациите, които отново се разгоряха след изненадващото уволнение на Шаби Алонсо в понеделник. Името на германския специалист не за първи път е свързвано с „Бернабеу“, но този път той реагира недвусмислено.

Бившият мениджър на Ливърпул, който от година заема поста директор „Футбол“ в структурата на Ред Бул, отново подчерта, че не планира завръщане към треньорската професия на този етап.

Нещо не функционира правилно в Реал Мадрид

„Уволнението на Алонсо е пореден знак, че в момента нещо не функционира правилно в Реал Мадрид“, заяви Клоп в ефира на ServusTV On.

Снимка: Reuters

„Когато треньор, който в последните две години демонстрира изключително качество в Байер Леверкузен, е принуден да напусне само шест месеца след назначението си, това говори само по себе си.“

Германецът бе категоричен, че случаят показва липсата на търпение в съвременния футбол, особено на най-високо ниво:

Снимка: БГНЕС

„Днес почти никой не получава време. А в Реал очакванията са гигантски. Решение, взето в разгара на емоциите – след загубен финал от Барселона – казва много. Слуховете за подобен развой се носеха отдавна.“

Снимка: БГНЕС

По повод собственото си име в уравнението Клоп беше пределно ясен: „Няма абсолютно нищо общо с мен. Не е породило нищо у мен – ако това е следващият въпрос. Бях изненадан, признавам. След това получих съобщения и отговорих… с емотикони.“

