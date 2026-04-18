Няма път на дамите: Слабак вгорчи дебюта на Мари-Луизе Ета

Първата жена треньор в едно от големите пет футболни първенства на Европа не дебютира по най-добрия начин. Мари-Луизе Ета, която беше назначена начело на Унион Берлин, допусна домакинска загуба от Волфсбург с 1:2 в 30-ия кръг на Бундеслигата.

Поражението идва срещу един от най-слабите отбори в германския елит през този сезон.

Волфсбург поведе с 2:0 до началото на второто полувреме след голове на Патрик Вимер в 11-ата и Дженан Пейчинович в 46-ата минута. Унион Берлин се върна в мача едва в 86-ата минута с гол на Оливър Бюрке, но нямаше време за нещо повече.

За столичани това беше трето поражение в последните четири кръга и тимът е на 11-ата позиция с 32 точки.

Волфсбург преди днешния ден беше в серия от 12 поредни мача без успех в Бундеслигата, в които допусна цели девет поражения. "Зелените" продължават да са на предпоследната 17-та позиция с актив от 24 точки.

Коя е тя?

Мари-Луизе Ета е на 34 години. Слага край на футболната си кариера през 2018 г. Водила е юношески формации на Германия между 2019 и 2023 г.

През 2023 г. Ета стана първата жена асистент-треньор в Бундеслигата, работейки с Марко Гроте в Унион.

Тя води Унион и в мач от първенството през 2024 г. заради наказание на тогавашния наставник Ненад Биелица. Съперник беше Дармщад, а "железните" спечелиха с 1:0.

Назначаването на Ета идва повече от четвърт век, след като Каролина Мораче стана първата жена, ръководила професионален мъжки отбор в Европа, когато през 1999 г. пое италианския третодивизионен Витербезе.

Корин Диакр прекара 3 сезона начело на Клермон във френската Лига 2 от 2014 до 2017 г., след което напусна, за да стане старши треньор на женския национален отбор на страната.

През юли 2023 г. Хана Дингли стана първата жена начело на професионален мъжки отбор в английския футбол, когато беше назначена за временен мениджър на Форест Грийн, въпреки че не изведе отбора в официален мач.

Нелека задача

Унион Берлин има едва две победи в последните 17 кръга. До края на кампанията остават 5 кръга.

"Предвид разликата в точките в долната половина на класирането, мястото ни в Бундеслигата все още не е сигурно."

"Радвам се, че клубът ми е поверил тази предизвикателна задача. Една от силните страни на Унион винаги е била и остава способността ни да се сплотяваме в такива ситуации. Уверена съм, че ще спечелим тези решаващи точки", заяви при назначаването си Ета.