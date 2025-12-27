bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Няма почивка! Кристиано Роналдо с още два гола (ВИДЕО)

Приближава се до феноменалните 1000

Няма почивка! Кристиано Роналдо с още два гола (ВИДЕО)

За неостаряващия Кристиано Роналдо няма спирка! Петкратният носител на "Златната топка" отбеляза два от головете при победата с 3:0 на Ал Насър срещу Ал Ахдуд. Така португалската суперзвезда изведе тима до десети пореден шампионатен успех в Саудитска Арабия.

Роналдо има вече 956 гола в кариерата си и се приближава до заветната цел - кота 1000.

Днес Кристиано можеше да оформи и хеттрик, но неговото попадение беше отменено заради засада след видеопреглед. За гранда от Рияд точен беше и сънародникът му Жоао Феликс.

Двубоят

Лидерът Ал Насър владееше инициативата срещу предпоследния в класирането още от началните минути. Роналдо стреля неточно с глава в 8', но се поправи в 31'. Тогава, след удар на Ал Амри, португалецът засече топката малко пред голлинията - 1:0.

Кристиано удвои в добавеното време на първата част, когато се разписа с пета след подаване на Марцело Брозович.

В началото на второто полувреме Кингли Коман бе спрян от гредата. В 66' дойде незачетеното попадение на Роналдо, а класическия успех подпечата Жоао Феликс в самия край, отбелязвайки 12-ия си гол през настоящата кампания.

Така Ал Насър води с актив от 30 точки, пред шампиона Ал Хилал с 26 и Ал Таавон с 25. Ал Ахдуд остава предпоследен с едва 5 точки.

В 11-ия кръг - на 30 декември (вторник) Роналдо и компания гостуват на Ал Етифак, докато Ал Ахдуд приема Дамак.

Тагове:

кристиано роналдо роналдо саудитска арабия голове ал насър 1000

