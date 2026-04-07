"Одрала му е кожата" - дъщерята на Модрич с първи трофей

Ема Модрич триумфира в Италия преди баща си

Дъщерята на Лука Модрич - Ема, записа името си в историята и изпревари легендарния си баща! 12-годишната футболистка първа спечели трофей в Италия.

Ема помогна на Милан да триумфира в турнира за Купата на Гарино. В спора за трофея "росонерите" спечелиха с 2:0 срещу градския съперник Интер.

По пътя към финала Милан елиминира последователно Сасуоло и Ювентус, а Ема Модрич имаше ключова роля.

По стъпките на татко

Въпреки че не присъства в трибуните, Модрич не е пропуснал двубоя. Той го е изгледал във Facebook стрийм. Причината за отсъствието му беше шампионатният мач срещу Наполи в Неапол, загубен от тима на Масимилиано Алегри с 0:1.

Сред публиката да подкрепят Ема обаче бяха брат ѝ Ивано и сестра й София.

Успехът на малката футболистка не беше подминат от журналистите на Апенините. Лука Бианчин - репортер на "Гадзета дело Спорт" публикува снимка на Ема и добави емоционални думи.

В коментарите пък феновете не пропуснаха да отбележат, че Ема е "одрала кожата" на баща си и притежава същата усмивка.

