"Одрала му е кожата" - дъщерята на Модрич с първи трофей

Дъщерята на Лука Модрич - Ема, записа името си в историята и изпревари легендарния си баща! 12-годишната футболистка първа спечели трофей в Италия.
Ема помогна на Милан да триумфира в турнира за Купата на Гарино. В спора за трофея "росонерите" спечелиха с 2:0 срещу градския съперник Интер.
По пътя към финала Милан елиминира последователно Сасуоло и Ювентус, а Ема Модрич имаше ключова роля.
Въпреки че не присъства в трибуните, Модрич не е пропуснал двубоя. Той го е изгледал във Facebook стрийм. Причината за отсъствието му беше шампионатният мач срещу Наполи в Неапол, загубен от тима на Масимилиано Алегри с 0:1.
Сред публиката да подкрепят Ема обаче бяха брат ѝ Ивано и сестра й София.
Успехът на малката футболистка не беше подминат от журналистите на Апенините. Лука Бианчин - репортер на "Гадзета дело Спорт" публикува снимка на Ема и добави емоционални думи.
В коментарите пък феновете не пропуснаха да отбележат, че Ема е "одрала кожата" на баща си и притежава същата усмивка.
Ema Modric, figlia di Luka nata nel 2013, ha vinto la Garino Cup femminile col Milan: battute Inter e Juve in semifinale e finale. Papà Luka ha visto un pezzo di finale da Napoli via FaceTime.— luca bianchin (@lucabianchin7) April 6, 2026
E il sorriso con la coppa è lo stesso di papà… pic.twitter.com/kAZ8boMgep
