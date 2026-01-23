bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Още един орисан от Меси! Познахте ли го?

Истина или не?

Още един орисан от Меси! Познахте ли го?

Лионел Меси сам е орисан с футболен гении и величие. В края на кариерата на аржентинския любимец, който се превърна в емблема на Барселона, можем да заявим, че влиянието му е безценно. 

Но Меси има и друга способност - да разпознава таланта. И явно докосването му орисва. 

Той бе този, който пръв "изкъпа" Ламин Ямал, а снимките предизвикаха истински фурор покрай европейското първенство през 2024 г., което испанците и младият талант спечелиха. 

Оказва се, че Ямал не е единственият! Има още една снимка на Меси с бебе, което в момента впечатлява по футболните терени.

Познахте ли го? 

Тя вероятно е 2007 г., а на нея е... Пау Кубарси - младият и талантлив защитник на Барселона. 

Така твърди самият той.

"Да, аз съм на снимката. Дълга история е и предпочитам да не я разкривам сега", казва футболистът, който през този сезон има 26 мача за каталунците. 

Вярно или не?

Кубарси е роден в градче близо до Жирона през 2007 г. 

 

Меси се мести в Барселона през 2003. 4 години по-късно той има същата прическа като от снимката. 

Дали обаче Кубарси просто се шегува със своя съотборник и приятел Ламин Ямал? Не е ясно! 

Няма категорични доказателства, че тази снимка наистина е на Меси и младия му колега. Очакваме аржентинецът да коментира! 

