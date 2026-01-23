Още един орисан от Меси! Познахте ли го?

Лионел Меси сам е орисан с футболен гении и величие. В края на кариерата на аржентинския любимец, който се превърна в емблема на Барселона, можем да заявим, че влиянието му е безценно.

Но Меси има и друга способност - да разпознава таланта. И явно докосването му орисва.

Той бе този, който пръв "изкъпа" Ламин Ямал, а снимките предизвикаха истински фурор покрай европейското първенство през 2024 г., което испанците и младият талант спечелиха.

Оказва се, че Ямал не е единственият! Има още една снимка на Меси с бебе, което в момента впечатлява по футболните терени.

Познахте ли го?

Тя вероятно е 2007 г., а на нея е... Пау Кубарси - младият и талантлив защитник на Барселона.

Така твърди самият той.

"Да, аз съм на снимката. Дълга история е и предпочитам да не я разкривам сега", казва футболистът, който през този сезон има 26 мача за каталунците.

Вярно или не?

Кубарси е роден в градче близо до Жирона през 2007 г.

Меси се мести в Барселона през 2003. 4 години по-късно той има същата прическа като от снимката.

Дали обаче Кубарси просто се шегува със своя съотборник и приятел Ламин Ямал? Не е ясно!

Няма категорични доказателства, че тази снимка наистина е на Меси и младия му колега. Очакваме аржентинецът да коментира!

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK