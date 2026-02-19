bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
От 2:0 - 2:2! Арсенал се издъни срещу последния

Късен гол шокира тима на Микел Артета

Гръмка издънка на Арсенал! Лидерът във Висшата лига пропиля аванс от 2:0 за крайното 2:2 при гостуването си на закотвения на дъното Уулвърхемптън.

"Вълците" изтръгнаха точката по най-болезнения за фаворита начин - с гол в добавеното време. Негов автор стана резервата Том Едоузи, за когото това бе дебют в английския елит.

Така Арсенал води с актив от 58 точки, но вече и мач повече от преследвача Манчестър Сити с 53 точки, пред Астън Вила с 50. Топ 5 оформят Манчестър Юнайтед с 45 и Челси с 44, докато действащият шампион Ливърпул е шести с 42.

Уулвърхемптън e последен с едва 10 точки и има само една цел до края на кампанията - да избегне поставяне на антирекорд във Висшата лига. В момента той се държи от Дарби Каунти. "Овните" завършиха сезон 2007/2008 с 11 точки.

Шок в Западен Мидландс

На Молиню всичко започна отлично за Арсенал. "Артилеристите" поведоха с гол на Букайо Сака в 5'. Лондончани доминираха, но не стигнаха до още попадения преди почивката. Все пак Пиеро Инкапие удвои в 56' след подаване на Габриел Магаляеш.

Уулвс обаче съхраниха надеждите си с красив гол на Уго Буено в 61', а в 90+4' влезлият като смяна Том Едоузи попари Арсенал.

В неделя (22 февруари) Арсенал гостува на Тотнъм в дербито на кръга. На Уулвърхемптън предстои визита на Кристъл Палас.

Тагове:

англия арсенал шок лидер издънка висша лига уулвс уулвърхемпън

