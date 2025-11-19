От три страни искат братчето на Мбапе

Килиан Мбапе вече има статут на световна звезда и е ясно, че френският национален отбор е ударил шестица от тотото с повиквателната, изпратена в дома му преди цели 8 години! Той помогна на "петлите" да спечелят световното пред 2018 и европейското през 2021 г.

Сега обаче е време да започне битката за... брат му!

Той се казва Итън, играе за Лил и е само на 18 години.

Възможностите

Малкият Мбапе логично е следен изкъсо от скаутите на националния отбор на Франция.

Той е роден в парижкото предградие Монтрьой и има френско гражданство. Ако заиграе за националния тим на страната, има голяма вероятност да излезе на терена рамо до рамо с батко си. Все пак разликата им е само 8 години.

От Алжир обаче ще се опитат да "финтират" гранда на световния футбол! Местната федерация вече е отправила запитване към играча дали иска да се присъедини към националния тим на африканската държава. Той има това право, тъй като майка му Файза е с алжирско гражданство.

По бащина линия Итън може да играе за... Камерун. От там е баща му Уилфред, а младият Мбапе дори има паспорт от африканската страна. До момента обаче не се е появявала информация от там да се интересуват от футболиста.

Кариерата

Итън повтаря стъпките на батко си и тръгна през академията на Бонди. От там премина в школата на Пари Сен Жермен, когато Килиан подписа с гранда - през 2017 г.

Ог 2024 г. той играе за Лил, а през настоящия сезон има 5 мача, в които е вкарал 2 гола.

През ноември 2021 г. Итън бе повикан в националния тим на Франция до 15 години.

