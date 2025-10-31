Палмейрас взриви улиците на Сао Пауло (ВИДЕО)

Емоция, несравнима с друга! След 90 минути футбол, един отбор накара най-големия град в Бразилия да не мигне. Чудотворен обрат на Палмейрас изпрати отбора на финал на Копа Либертадорес за първи път от 4 години насам.

„Зелените“ направиха невъзможното, наваксвайки пасив от 3 гола срещу Лига де Кито, и взривиха улиците на Сао Пауло.

Снимка: Reuters

Шокът в първия мач

В първия полуфинален сблъсък Палмейрас рухна с 0:3 срещу Лига де Кито и изглеждаше, че ще последва съдбата на Сао Пауло и Ботафого - фаворити, които също бяха посечени от еквадорската изненада в турнира.

Чудото в Сао Пауло

Момчетата на Абел Ферейра обаче не се отказаха и подариха на феновете си нощ, която ще остане в историята с един от най-великите обрати в спорта.

На своя терен Палмейрас изглеждаше като друг отбор. Само за първите 45 минути „зелените“ върнаха две от попаденията, а в 63‘ влезлият като резерва Рафаел Вейга изравни резултата. Осем минути преди края отново Вейга отприщи дива емоция на „Алианц Парк“, подпечатвайки историческия обрат с гол от дузпа.

Битка за слава

На финала, на 30 ноември (неделя), Палмейрас ще се изправи срещу основния си конкурент в местното първенство - Фламенго. Предстои сблъсък не просто за злато, а за престиж, като и двата отбора ще се борят за четвърто отличие от Копа Либертадорес.

Снимка: Reuters

За втора поредна година финалът на Копа Либертадорес ще бъде изцяло бразилски, след като миналия сезон Ботафого победи с 3:1 Атлетико Минейро. Мачът в Боливия ще бъде исторически, тъй като Бразилия има шанс да изравни Аржентина по общ брой трофеи. До момента аржентинските отбори са спечелили 25 титли, а бразилските - 24.

