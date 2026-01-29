Полицейско куче почина при безредици между ултраси

Трагедия във Франция! Полицейско куче почина по време на сблъсъци между ултраси на футболните Мец и Олимпик Лион.
Жертвата се казва Дино и изпълнява длъжността от 5 години. Кучето умира по време на служба, покосено от инфаркт при операцията за овладяване на безредиците преди двубоя от 19-ия кръг на Лига 1.
То няма вина, нито цветове, които да защитава. Не е удряно или нападано. Убива го стресът и хаосът.
"Дино падна, докато вършеше работата си. От напрежението, прекарано на предела на силите. Той беше един от нас", тъгуват от френската полиция.
Зад полицейското куче стоят години работа с треньор и екип. Специална връзка над рамките на службата. Докато пред и на стадиона летят обиди и избухват конфликти, задачата на Дино е да ги предотврати.
Случаят с Дино е тъжно напомняне, че често най-високата цена плащат тези, опитващи да овладеят ситуацията.
