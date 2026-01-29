bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Полицейско куче почина при безредици между ултраси

Дино - една невинна жертва на футболното хулиганство

Полицейско куче почина при безредици между ултраси

Трагедия във Франция! Полицейско куче почина по време на сблъсъци между ултраси на футболните Мец и Олимпик Лион.

Жертвата се казва Дино и изпълнява длъжността от 5 години. Кучето умира по време на служба, покосено от инфаркт при операцията за овладяване на безредиците преди двубоя от 19-ия кръг на Лига 1.

То няма вина, нито цветове, които да защитава. Не е удряно или нападано. Убива го стресът и хаосът.

"Беше един от нас"

"Дино падна, докато вършеше работата си. От напрежението, прекарано на предела на силите. Той беше един от нас", тъгуват от френската полиция.

Зад полицейското куче стоят години работа с треньор и екип. Специална връзка над рамките на службата. Докато пред и на стадиона летят обиди и избухват конфликти, задачата на Дино е да ги предотврати.

Случаят с Дино е тъжно напомняне, че често най-високата цена плащат тези, опитващи да овладеят ситуацията.

