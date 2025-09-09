Може би един от най-неочакваните трансфери това лято е този на Андре Онана. Камерунският вратар премина под наем в турския Трабзонспор от Манчестър Юнайтед, като интересното е, че там той ще получава по-висока заплата.

По-малък отбор, повече пари

Онана ще пътува до южната ни съседка, където в четвъртък ще премине медицински прегледи, преди да подпише едногодишен договор. Това, което може би накара стража да се раздели, макар и временно с Юнайтед, е фактът, че ще печели повече пари.

Трабзонспор ще покрие цялата заплата на бившия играч на Аякс и Интер, като той дори ще се възползва от фиксирана 20-процентова данъчна ставка за Суперлигата. 29-годишният играч също така си генерира приходи от фондацията си "Андре Онана".

Понеже Манчестър Юнайтед отново не се класира в Шампионската лига, членовете на отбора няма да получат 25% увеличение на заплатите, което е свързано с участието на отбора в най-престижния европейски клубен турнир.

През лятото на Онана беше казано, че ще остане на "Олд Трафорд", въпреки множеството грешки, които направи под рамките на вратата. Договорът му на стойност 100 000 паунда на седмица изтича през юни 2027 г. и в дискусиите относно потенциални нови условия бе посочено, че може да не се очаква нов контракт.

Източници от клуба съобщиха, че след подписването със заместника на Онана - Сен Ламенс, "червените дяволи" са спокойни за поста вратар и няма да мислят за нови играчи на тази позиция.