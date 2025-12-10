bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Разследват и мачове от Лига Европа за черно тото

Скандалът в Турция се разраства

Разследват и мачове от Лига Европа за черно тото

Скандалът с незаконни залагания в турския футбол продължава да се разраства! Той вече обхваща и мачовете на Фенербахче от Лига Европа срещу Щутгарт и Славия Прага.

Местните медии съобщиха за нови съмнителни обстоятелства, свързани със залози на конкретни действия на играчи.

Според всекидневника "Сабах", разследващите разглеждат залог, който е предвидил, че полузащитникът на "фенерите" Исмаил Юксек ще получи жълт картон в 98'. Твърди се, че залогът е на Ерсен Дикмен - приятел на друг футболист на Фенербахче - Мерт Хакан Яндаш. Двамата са в ареста и ще бъдат изправени на съд за участие в черно тото.

Случая коментира Дениз Ундав от Щутгарт, който се спречка с Юксек в края на мача. "Дори и да не беше направил нищо, пак беше възможно да получи картон след ситуацията.", каза германският национал, който не вярва действията на съперниковия играч да са били умишлени.

17 съдии с белезници заради залози!

Яндаш обаче е превеждал пари на Дикмен за многократни залози, свързани с Юксек - удари, нарушения, картони. Следствието е стигнало и до двубой със Славия Прага от миналата година, също от Лига Европа. Дикмен е направил 15 отделни залога, че Юксек ще извърши поне 3 фала. Халфът завърши срещата с 5.

Скандалът

1024 футболисти от всички нива са участвали в незаконни залози в Турция. Те са временно отстранени и препратени към дисциплинарната комисия на местната федерация.

От централата обявиха, че сред футболистите със спрени права са вратарят на Бешикташ Ерсин Дестаноглу, ветеранът Неджип Уйсал и играчите на Галатасарай Ерен Елмалъ и Метехан Балтаджъ.

В съобщението на федерацията се посочва, че всички 1024 футболисти са наказани по чл. 57 от правилника на ТФФ, който забранява на спортистите да залагат на футболни мачове.

Тагове:

