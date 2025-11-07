bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
17 съдии с белезници заради залози!

Прокуратурата в Турция удари по футболната мафия

iStock

Футболът в Турция отново се тресе от скандал, след като Главната прокуратура на Истанбул даде зелена светлина за арести по нашумялото дело за спортни залози. Сред задържаните — 17 действащи съдии и дори президент на футболен клуб. Арестите са проведени едновременно в Истанбул и още 11 провинции, в координирана акция, напомняща сцени от криминален филм.

Според информация на вестник Sabah сред съдиите със заповеди за задържане са Ахмет Къванч Кадер, Ариф Ташкън, Баран Караман, Батухан Топчу, Бедирхан Ефе Акдоган, Джихад Буюрган, Еркан Арслан, Мирач Йълдъръм, Мустафа Йозел, Невзат Окат, Нуруллах Кърбаш, Сабри Емре Текин, Шенол Бекташ, Уфук Татлъджан, Умут Каптан, Якуп Япъджъ и Ясин Шен.

Издадени са заповеди за задържане и на президента на Еюпспор Мурат Йозкая, собственика на Касъмпаша Тургай Джинер и бившия президент на клуба Фатих Сарач по обвинение в повлияване на резултата от състезание“.

Строги наказания

Само преди седмица, на 1 ноември, Професионалният дисциплинарен съвет по футбол към Турската футболна федерация (ТФФ) предприе безпрецедентни мерки – 149 съдии бяха наказани с дисквалификации от 8 до 12 месеца, след като бяха признати за виновни в участие в спортни залози.

Според вътрешни източници на ТФФ, случаят е само върхът на айсберга. В разследването изтекоха данни, че около 65% от футболните съдии цели 371 души имат активни акаунти при онлайн букмейкъри. Това поставя под въпрос честността на десетки мачове и разпалва съмнения за манипулирани резултати и фиксирани срещи.

Съдия или комарджия? Арбитър направил 18 227 залога!

Феновете в социалните мрежи вече говорят за най-големия корупционен трус“, а спортните журналисти в Истанбул не спестяват критики:

Снимка: Lap.bg

Когато съдиите залагат на мачове, които сами ръководят, футболът умира. Това е национален позор“, коментира един от тях за местен телевизионен канал.

Разследването продължава, а очакванията са прокуратурата да разкрие нови имена и да удари по високите етажи на футболната йерархия. Турският футбол стои на прага на най-мрачния си момент, пишат още колегите в Анкара и Истанбул.

Снимка: Reuters

Тагове:

мафия корупция турция съдии медии арести залози Турската футболна федерация национален позор мрачен момент

