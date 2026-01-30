bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Роналдо добави още един гол към цел 1000 (ВИДЕО)

При класически успех за Ал Насър в първенството

Кристиано Роналдо прибави още един гол към заветната цел от 1000 попадения в професионалната си кариера.

Петкратният носител на "Златната топка" отбеляза при победата с 3:0 на Ал Насър срещу Ал Холуд в мач от 19-ия кръг на саудитското първенство.

40-годишният португалец откри резултата на ст. Крал Абдула Спортс Сити в 47'. За него това е гол №961, което го приближава на 39 от заветната кота. Кристиано има вече 17 от началото на сезон в шампионата, като се изравни с Хулиан Киньонес (Ал Кадисия) на второто място при реализаторите. Води звездата на Ал Ахли - Айвън Тони, с 18.

Рутинна победа

5 минути по-късно Мохамед Симакан удвои, а класическия успех за "жълто-сините" оформи Кингсли Коман от дузпа в 87'. Няма съмнение, че Роналдо щеше да я изпълни, ако беше на терена. Ветеранът обаче бе отстъпил мястото си на Айман Яхия в 79'.

С трите точки Ал Насър събра 43 на второто място - 3 зад лидера и действащ шампион на страната Ал Хилал. Ал Холуд, за който цял мач записа бившият бранител на Лудогорец - Шакил Пинас, остава 14-и с 15 точки - 4 над зоната на изпадащите.

В 20-ия кръг Ал Насър гостува на Ал Рияд в преследване на пета поредна победа, докато Ал Холуд гостува на Дамак.

