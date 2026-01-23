bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Футбол Световен футбол

Роналдо спира с футбола!

Салах, Фернандеш и Винисиус шейховете са в режим &quot;световен удар&quot;

Роналдо спира с футбола!
БГНЕС

Кристиано Роналдо може да сложи край на футболната си кариера през следващата година. Според журналиста Бен Джейкъбс португалската суперзвезда обмисля да напусне Ал Насър през 2027 г., когато изтича настоящият му договор.

Остават още 40 гола...

Той се присъедини към тима от Рияд през 2023 г. От началото на този сезон великият португалец е вкарал 16 гола и е направил 1 асистенция в 16 мача. Общият му актив от голове достигна впечатляващите 960 - и е на 40 от бленуваните 1000 попадения.

Снимка: Reuters

На този фон - саудитският футбол готви изненади за световната сцена, като се очаква огромен летен трансферен бум, какъвто досега не е виждан. След като в предишните сезони клубовете в страната привлякоха редица световни звезди, този път планът е още по-амбициозен: директно предизвикване на елита на европейския футбол.

Реакцията на хората с парите

В списъка на шейховете са Мохамед Салах от Ливърпул, Бруно Фернандеш капитанът на Манчестър Юнайтед, Винисиус Жуниор от Реал Мадрид и Роберт Левандовски от Барселона.

Снимка: Reuters

Очаква се конкретни оферти да бъдат обявени веднага след световното първенство, като финансовите условия няма да бъдат пречка заплати и бонуси, надминаващи тези в Европа, са част от стратегията на саудитските клубове.

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK

Тагове:

кристиано роналдо световно първенство португалия рекорд саудитска арабия мачове край кариера голове винисиус ал насър салах

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

Най - важното

Аферата с Ивет: Кой и защо рови повторно в пробите?

Аферата с Ивет: Кой и защо рови повторно в пробите?
Златното поколение се топи – още една фигура ни напусна

Златното поколение се топи – още една фигура ни напусна
Вижте момента, който подпали скандала в борбата (ВИДЕО)

Вижте момента, който подпали скандала в борбата (ВИДЕО)
Гуардиола се подиграва: Толкова сме перфектни, че не можем да губим!

Гуардиола се подиграва: Толкова сме перфектни, че не можем да губим!

Последни новини

Гуардиола се подиграва: Толкова сме перфектни, че не можем да губим!

Гуардиола се подиграва: Толкова сме перфектни, че не можем да губим!
Министър Иван Пешев: Ивет Лалова е символ на честната игра!

Министър Иван Пешев: Ивет Лалова е символ на честната игра!

"Как Барселона спаси живота и семейството ми"
17 победи по-късно: Симеон Николов изглежда готов за плейофите

17 победи по-късно: Симеон Николов изглежда готов за плейофите
bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV