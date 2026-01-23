Роналдо спира с футбола!

Кристиано Роналдо може да сложи край на футболната си кариера през следващата година. Според журналиста Бен Джейкъбс португалската суперзвезда обмисля да напусне Ал Насър през 2027 г., когато изтича настоящият му договор.

Остават още 40 гола...

Той се присъедини към тима от Рияд през 2023 г. От началото на този сезон великият португалец е вкарал 16 гола и е направил 1 асистенция в 16 мача. Общият му актив от голове достигна впечатляващите 960 - и е на 40 от бленуваните 1000 попадения.

На този фон - саудитският футбол готви изненади за световната сцена, като се очаква огромен летен трансферен бум, какъвто досега не е виждан. След като в предишните сезони клубовете в страната привлякоха редица световни звезди, този път планът е още по-амбициозен: директно предизвикване на елита на европейския футбол.

В списъка на шейховете са Мохамед Салах от Ливърпул, Бруно Фернандеш капитанът на Манчестър Юнайтед, Винисиус Жуниор от Реал Мадрид и Роберт Левандовски от Барселона.

Очаква се конкретни оферти да бъдат обявени веднага след световното първенство, като финансовите условия няма да бъдат пречка заплати и бонуси, надминаващи тези в Европа, са част от стратегията на саудитските клубове.

