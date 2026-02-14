Роналдо спря бойкота и крачи към гол №1000 (ВИДЕО)

Кристиано Роналдо прекрати бойкота си и отново подгони заветната цел от 1000 гола! Петкратният носител на "Златната топка" се завърна в игра за Ал Насър при 2:0 над Ал Фатех в среща от 22-рия кръг на саудитското първенство.

41-годишният португалец откри резултата в 18' след подаване на Садио Мане. Попадението е под №962 за легендата и го приближава на 38 до историческото постижение, което доскоро малцина смятаха за възможно.

Крайния резултат в Ал Хофуф тази вечер оформи резервата Айман Яхия в 78', когато се възползва от пас на Кингсли Коман.

Серията продължава

Победата е осма поредна за "жълто-сините" във всички турнири. Серията включва още шампионатни успехи срещу Ал Шабаб (3:2), Дамак (2:1), Ал Таавон (1:0), Ал Холуд (3:0), Ал Рияд (1:0), Ал Итихад (2:0), както и 1:0 над Аркадаг (Турменистан) в плейофите на Шампионската лига на Азия.

С трите точки Ал Насър събра 52 на втората позиция - 1 зад лидера и действащ първенец на страната Ал Хилал. Ал Фатех е 10-и с 24 точки.

В 23-ия кръг Роналдо и компания приемат Ал Хазем, докато Ал Фатех гостува на Ал Етифак.