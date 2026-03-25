Семейство Меси има музей в къщата си. И той не е с трофеите на Лео!

Годините минават, а интересът към Лионел Меси и семейството му не стихва! Къде живеят? С какво се хранят? Как преминава ежедневието им?

Е, завесата над ежедневието на семейството на звездата на Аржентина и Интер Маями повдигна леко съпругата му Антонела.

В обширно интервю за "Харпърс Базар", футболната съпруга разкри, че в дома им има цял музей, а по рафтовете не присъстват трофеи на Лионел!

Манията

"Лего! Гордея се най-много със Замъка Хогуортс! Гигантски е направо! Омагьосана съм от него!", признава госпожа Меси.

"С децата имаме нещо като музей, в който излагаме всичките си творения от Лего"

Антонела и Меси са заедно от деца и имат три деца - Тиаго на 14, Матео на 11 и Чиро на 8.

Филмите

Съпругата на носителя на 8 награди "Златна топка" споделя още, че е фен на поредицата "Хари Потър", а в последно време дружно всички се наслаждават на "Аватар" и на анимацията "Тайната на Коко".

А, ако я попитате за препоръка за филм, той е "Тайната в очите им", аржентински филм от 2009 г. с участието на великия Рикардо Дарин.

Мечтата на Антонела е да пътува повече, като целта ѝ е да види Мексико и планира това да стане по време на световното през лятото на 2026 г. В момента тя и семейството ѝ са в Маями, а Лео има договор с Интер до 31 декември 2028 г.

Важният въпрос какво обича да прави госпожа Меси, има своя много уютен и зрял отговор: "Да споделям време с любимите си хора и да бъда заобиколена от хора, които обичам и които ме обичат в замяна, с истинска любов и обич. Да се ​​обграждам с хора, които се грижат за мен и ме уважават."