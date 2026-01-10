bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Шестодивизионен тим елиминира носителя на ФА Къп

Шестодивизионният Макълсфийлд поднесе сензацията в третия кръг на ФА Къп. "Копринените" елиминираха носителя на трофея Кристъл Палас, след като спечелиха с 2:1 у дома.

Така за първи път в историята на надпреварата представител на шестото ниво отстрани елитен.

Исторически шок

Днес Макълсфийлд поведе малко преди почивката, когато капитанът Пол Доусън се разписа с глава след центриране от пряк свободен удар на Люк Дъфи.

Мениджърът на Кристъл Палас Оливер Гласнер, който заложи на предимно резервен титулярен състав, направи 3 смени на полувремето, пускайки в игра Тайрик Митчъл, Уил Хюз и зимната покупка Бренан Джонсън.

Домакините стигнаха до второ попадение в 61' чрез юношата на Манчестър Сити Айзък Бъкли.

Палас съхрани надеждите си в 90', когато отбеляза Йереми Пино. Макълсфийлд обаче удържа крехкия аванс.

В останалите ранни двубои Съндърланд изхвърли Евертън с 3:0 след продължения и дузпи (1:1 в редовното време), Уулвърхемптън разгроми с 6:1 Шрюсбъри, а Лестър се наложи с 2:0 над Челтънъм.

