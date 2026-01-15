bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Слабак от втора дивизия шокира Реал Мадрид

Столичани са аут от Купата на краля

Слабак от втора дивизия шокира Реал Мадрид

Срамно отпадане на Реал Мадрид от Купата на краля! Броени дни след уволнението на Чаби Алонсо, "Лос Бланкос" загубиха с 2:3 като гости на аутсайдера Албасете в осминафиналите.

На Естадио Карлос Белмонте, Албасете поведе в 42' чрез Хави Вияр, но аржентинският суперталант Франко Мастантуоно изравни малко преди почивката.

В 82' резервата Хефте Бетанкор възстанови аванса на отбора с култовия прякор "Механичното сирене", даден му заради прочутото "Манчего".

Късна драма

Реал направи 2:2 с гол на Гонсало Гарсия в 90+1', но Бетанкор попари кралския клуб само 3 минути по-късно.

Паметна вечер за Албасете, който е 17-и във втора дивизия на Испания - само точка над зоната на изпадащите!

Двубоят беше дебютен начело на Реал за Алваро Арбелоа. Така той стана едва вторият от последните 10 треньори на "Лос Меренгес", който започва с поражение. Другият е Юлен Лопетеги при 2:4 в градското дерби с Атлетико за Суперкупата на Европа през 2018 г.

Статистиците в Испания пробързаха да посочат също, че Реал инкасира девети гол с глава през настоящия сезон - повече от всеки друг представител на Ла Лига.

