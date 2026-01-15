Слабак от втора дивизия шокира Реал Мадрид

Срамно отпадане на Реал Мадрид от Купата на краля! Броени дни след уволнението на Чаби Алонсо, "Лос Бланкос" загубиха с 2:3 като гости на аутсайдера Албасете в осминафиналите.

На Естадио Карлос Белмонте, Албасете поведе в 42' чрез Хави Вияр, но аржентинският суперталант Франко Мастантуоно изравни малко преди почивката.

В 82' резервата Хефте Бетанкор възстанови аванса на отбора с култовия прякор "Механичното сирене", даден му заради прочутото "Манчего".

Късна драма

Реал направи 2:2 с гол на Гонсало Гарсия в 90+1', но Бетанкор попари кралския клуб само 3 минути по-късно.

Паметна вечер за Албасете, който е 17-и във втора дивизия на Испания - само точка над зоната на изпадащите!

Двубоят беше дебютен начело на Реал за Алваро Арбелоа. Така той стана едва вторият от последните 10 треньори на "Лос Меренгес", който започва с поражение. Другият е Юлен Лопетеги при 2:4 в градското дерби с Атлетико за Суперкупата на Европа през 2018 г.

Статистиците в Испания пробързаха да посочат също, че Реал инкасира девети гол с глава през настоящия сезон - повече от всеки друг представител на Ла Лига.

