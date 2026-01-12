Реал Мадрид изхвърли Шаби Алонсо

Официално Шаби Алонсо вече не е треньор на Реал Мадрид. От клуба потвърдиха, че се разделят с испанския специалист само ден, след като загубиха финала за Суперкупата на Испания от вечния съперник Барселона.

Алваро Арбелоа пък ще бъде новият на поста старши треньор на "белия балет".

Алонсо застана начело на Реал през лятото като наследник на Карло Анчелоти, но не успя да изкара и цял сезон. Той дебютира на световното клубно първенство, където имаше високи очаквания за триумф. Мечтите на феновете обаче бяха попарени от ПСЖ. Парижани разгромиха с 4:0 "лос бланкос" на полуфиналите.

Сега 15-кратният носител на Шампионската лига е втори в Ла Лига - на 4 точки зад Барселона.

Изявлението на Реал

"Реал Мадрид обявява, че по взаимно съгласие между клуба и Чаби Алонсо е решено да прекрати мандата си като треньор на първия отбор.

Шаби Алонсо винаги ще се радва на обичта и възхищението на всички фенове на Мадрид, защото е легенда на Реал Мадрид и винаги е представлявал ценностите на нашия клуб. Реал Мадрид винаги ще бъде неговият дом.

View this post on Instagram A post shared by Real Madrid C.F. (@realmadrid)

Нашият клуб благодари на Шаби Алонсо и целия му технически екип за работата и всеотдайността им през това време и им желае най-голям късмет в този нов етап от живота им", написаха от клуба в социалните мрежи.

Кой е Алваро Арбелоа?

Алваро Арбелоа е испански футболист, част от златното поколение на "Ла Фурия роха", спечелило световното първенство и две европейски титли между 2008 и 2012 година.

Той е бивш футболист на Реал Мадрид, където прекарва и най-успешните си години. С "лос меренгес" печели 8 трофея - две Шампионски лиги, една Световна клубна купа, една Суперкупа на Европа, една титла от Ла Лига, два трофея от Купата на краля и една Суперкупа на Испания.

Обличал е още екипите на Депортиво ла Коруня, Ливърпул и Уест Хем.

Откакто прекратява активната си кариера, той се отдава на треньорската дейност и работи в академията на Реал Мадрид. Последно бе начело на Реал Мадрид Кастия.

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK