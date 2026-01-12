bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Реал Мадрид изхвърли Шаби Алонсо

Бързо му намериха заместник

Реал Мадрид изхвърли Шаби Алонсо
Reuters

Официално Шаби Алонсо вече не е треньор на Реал Мадрид. От клуба потвърдиха, че се разделят с испанския специалист само ден, след като загубиха финала за Суперкупата на Испания от вечния съперник Барселона. 

Алваро Арбелоа пък ще бъде новият на поста старши треньор на "белия балет". 

Зрелище в Джеда! Барселона надстреля Реал Мадрид (ВИДЕО)

Алонсо застана начело на Реал през лятото като наследник на Карло Анчелоти, но не успя да изкара и цял сезон. Той дебютира на световното клубно първенство, където имаше високи очаквания за триумф. Мечтите на феновете обаче бяха попарени от ПСЖ. Парижани разгромиха с 4:0 "лос бланкос" на полуфиналите. 

Сега 15-кратният носител на Шампионската лига е втори в Ла Лига - на 4 точки зад Барселона.

Изявлението на Реал

"Реал Мадрид обявява, че по взаимно съгласие между клуба и Чаби Алонсо е решено да прекрати мандата си като треньор на първия отбор. 

Шаби Алонсо винаги ще се радва на обичта и възхищението на всички фенове на Мадрид, защото е легенда на Реал Мадрид и винаги е представлявал ценностите на нашия клуб. Реал Мадрид винаги ще бъде неговият дом.

 
 
 
View this post on Instagram

A post shared by Real Madrid C.F. (@realmadrid)

Нашият клуб благодари на Шаби Алонсо и целия му технически екип за работата и всеотдайността им през това време и им желае най-голям късмет в този нов етап от живота им", написаха от клуба в социалните мрежи. 

Кой е Алваро Арбелоа?

Алваро Арбелоа е испански футболист, част от златното поколение на "Ла Фурия роха", спечелило световното първенство и две европейски титли между 2008 и 2012 година. 

Той е бивш футболист на Реал Мадрид, където прекарва и най-успешните си години. С "лос меренгес" печели 8 трофея - две Шампионски лиги, една Световна клубна купа, една Суперкупа на Европа, една титла от Ла Лига, два трофея от Купата на краля и една Суперкупа на Испания.

Обличал е още екипите на Депортиво ла Коруня, Ливърпул и Уест Хем.

Откакто прекратява активната си кариера, той се отдава на треньорската дейност и работи в академията на Реал Мадрид. Последно бе начело на Реал Мадрид Кастия

Густаво Бусато напуска ЦСКА след 204 мача

Николов пред bTV за скандала: Говорих по адрес на един човек (ВИДЕО)

Карлос Насар: Ако нещо ми пречи, ще променя нещата (ВИДЕО)

Никола Цолов: Много ми харесва да мотивирам малките деца (ВИДЕО)

"Браво, Бате Сашо!" и "Карлос има страхотна усмивка": VIP анкетата за Спортист на годината (ВИДЕО)

Ел Класико, което не се забравя

Защо Педри бие дузпи на баща си с бутилка? (ВИДЕО)

Густаво Бусато напуска ЦСКА след 204 мача

България може да има толкова олимпийски квоти, колкото Италия и Швейцария

