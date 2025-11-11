Специалния остави специална сметка на Фенербахче

Легендата Жозе Моуриньо изглежда ще се смее последен след 16-месечния си престой във Фенербахче.

Специалния не спечели дългоочакваната титла, не успя и да класира турския гранд за основната фаза на Шампионската лига. След уволнението си обаче е оставил на клуба сметка от около 750 хил. евро за хотел Four Seasons, където живееше.

Португалският треньор има право и на обезщетение в размер на близо 15 млн. евро за предсрочното прекратяване на договора му, който беше до 2026 г.

Каква поредна истанбулска драма

Моуриньо записа 37 победи, 14 равенства и 11 загуби в 62 двубоя начело на "фенерите" във всички турнири. Договорът му беше прекратен едностранно на 29 август.

Специалния не остана безработен дълго. На 18 септември той се завърна там, където започна треньорският му път - в Бенфика. Оттогава има 6 успеха, 3 равенства и 3 поражения с лисабонските "орли".

Бенфика заема трето място в Португалия с актив от 25 точки след 11 кръга. Води Порто с 31, пред шампиона от последните два сезона Спортинг Лисабон с 28.

