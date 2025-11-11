bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Специалния остави специална сметка на Фенербахче

Изглежда Жозе Моуриньо ще се смее последен

Специалния остави специална сметка на Фенербахче

Легендата Жозе Моуриньо изглежда ще се смее последен след 16-месечния си престой във Фенербахче.

Специалния не спечели дългоочакваната титла, не успя и да класира турския гранд за основната фаза на Шампионската лига. След уволнението си обаче е оставил на клуба сметка от около 750 хил. евро за хотел Four Seasons, където живееше.

Португалският треньор има право и на обезщетение в размер на близо 15 млн. евро за предсрочното прекратяване на договора му, който беше до 2026 г.

Каква поредна истанбулска драма

Моуриньо записа 37 победи, 14 равенства и 11 загуби в 62 двубоя начело на "фенерите" във всички турнири. Договорът му беше прекратен едностранно на 29 август.

Специалния не остана безработен дълго. На 18 септември той се завърна там, където започна треньорският му път - в Бенфика. Оттогава има 6 успеха, 3 равенства и 3 поражения с лисабонските "орли".

Бенфика заема трето място в Португалия с актив от 25 точки след 11 кръга. Води Порто с 31, пред шампиона от последните два сезона Спортинг Лисабон с 28.

