Татко Гатузо: Успокой се, любов моя, моят Рино живее за Италия!

Една спирка, крепостта в Зеница, където сърцето и страстта на Италия искат да срещнат Америка.

Франко, бащата на треньора на Скуадрата Дженаро Гатузо, очаква с нетърпение последната крачка във вторник вечер - мачът на мачовете - Босна и Херцеговина - Италия.

„Рино е чиста страст,“ казва бащата, дишайки спомена за детството и първите футболни стъпки. „Силата му е в доверието. Хората го обичат за това.“

Сърцето му бие с ритъма на играта и на живота. Франко си спомня аромата на камфоровото масло от футболната чанта, миризмата на безброй тренировки, които никога не се забравят.

„Той е страст. Страст към живота, към футбола. И хората усещат това. Когато стои пред резервната скамейка на националния отбор, излъчва любов – не просто към играта, а към фланелката, към страната... Когато избра да стане треньор, каза, че иска свой стил, постоянство, доверие. И той го има.“

Двадесет години след Берлин и световната титла на Италия, емоциите не са по-слаби, напротив – по-силни от всякога. Франко и съпругата му Костанца споделят: „Преживяваме толкова много, по-силно, отколкото когато Рино играеше.“

Италианският син на Калабрия остава свързан с корените си. „Рино знае откъде идва – и това му дава сила. Ако забравиш откъде си, губиш пътя си.“

Една спирка, крепостта в Зеница, а Рино ще има зад гърба си човека, който го е оформил, който му е показал какво значи любов, постоянство и честност. Франко знае: синът му заслужава този момент. Той живее за него.

И когато всичко това премине през сърцето на Франко, усмивката му е топла, очите му блестят: „Не спях много тези дни... Успокой се, моя любов, това е калабрийско наследство...“