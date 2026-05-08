Тотален хаос в Реал! Чуамени прати Валверде в болница

Реал Мадрид се разпада пред очите на света. Вместо трофеи — скандали, бой и война в съблекалнята. Клубът, който допреди година изглеждаше непобедим, днес е на ръба на пълен хаос.

Шаби Алонсо дойде като спасител, но за месеци превърна „Бернабеу“ в бойно поле. Винисиус открито се бунтуваше срещу треньора, играчите са разделиха на лагери, а авторитетът на щаба се срина.

Мбапе пък се превърна от мечтата на феновете в най-големия проблем на Мадрид. Стигна се дотам, че феновете стартираха шокираща петиция за продажбата на французина, събрала милиони подписи за часове.

Най-страшното обаче тепърва предстоеше. Според испански медии Чуамени е пратил Валверде в болница след жесток конфликт в съблекалнята, завършил с кръв и операция.

„Съжалявам. Наистина съжалявам...", написа Валверде в изявление, публикувано в социалните му мрежи снощи. „По време на спора случайно ударих челото си в масата, причинявайки си малка рана, която наложи рутинно посещение в болницата... Разбирам, че може би ви е по-лесно да повярвате, че сме се сбили с юмруци или че е било умишлено“, обясни той.

"След тестове, проведени днес на нашия играч Феде Валверде от медицинския екип на Реал Мадрид, той е диагностициран с травма на главата. Валверде е вкъщи в добро състояние и ще се нуждае от почивка от 10 до 14 дни , съгласно медицинските протоколи за тази диагноза“, се казва в изявлението на Реал Мадрид.

Ясно е, че вътре в клуба вече не говорят за титли, а за разпад. Родители на футболисти звънят лично на Флорентино Перес, съблекалнята е токсична, а Ел Класико идва в най-взривоопасния момент за Реал от години.