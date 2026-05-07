Бой на тренировка на Реал Мадрид!

Истински трус разтърси лагера на Реал Мадрид, след като според Marca, напрежението в съблекалнята е ескалирало до драматичен момент между Феде Валверде и Чуамени.

Двамата полузащитници са влезли в остър конфликт по време на тренировка, който е прераснал в блъскане и напрегната словесна схватка.

Според първоначалните твърдения инцидентът е започнал след един спорен момент в игрова ситуация, разиграване, нарушение, което бързо ескалирало. Напрежението между двамата е било толкова високо, че са се изправили лице в лице, а ситуацията е била на косъм да прерасне в по-сериозен физически сблъсък, преди да бъде овладяна от съотборници и щаба.



Още по-шокиращо за клуба е, че напрегнатият разговор не е приключил на терена, а е продължил и в съблекалнята.





Вътрешни информации описват атмосферата в отбора като напрегната и разделена, като се говори за липса на комуникация между отделни играчи и натрупано напрежение след трудния сезон без стабилни резултати.



Ситуацията идва в изключително деликатен момент за мадридския гранд, който се готви за ключови мачове, включително предстоящото Ел Класико.

И това не е всичко - феновете на Реал Мадрид са събрали над 9,1 милиона подписа под онлайн петиция, с която се иска ръководството на клуба да продаде нападателя Килиан Мбапе, според данни на уебсайта mbappeout.replit.app .



Протестът е под надслов Мбапе аут. Една от причините за недоволството беше пътуването на футболиста до Сардиния с актрисата Естер Експосито. Това се случи, когато клубът беше елиминиран от Шампионската лига и продължаваше битката с Барселона в Ла Лига.



В края на април 2026 г. футболистът бе диагностициран с травма на левия полутендинозен мускул. Заради контузията той може да пропусне остатъка от сезона.





Този сезон 27-годишният нападател е лидер сред голмайсторите в Испания с 24 гола. Той е отбелязал 41 попадения и е дал шест асистенции в 41 мача за Реал Мадрид във всички състезания.



Мбапе е с Лос Бланкос от лятото на 2024 г. Договорът му е до лятото на 2029 г. Според Transfermarkt пазарната му стойност е 200 милиона евро.

Французинът преди това е имал конфликт с треньорския щаб на Реал Мадрид, пишат още в Испания.