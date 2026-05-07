bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Футбол Световен футбол

Бой на тренировка на Реал Мадрид!

Близо 10 милиона искат Мбапе да си ходи

Бой на тренировка на Реал Мадрид!
Reuters

Истински трус разтърси лагера на Реал Мадрид, след като според Marca, напрежението в съблекалнята е ескалирало до драматичен момент между Феде Валверде и Чуамени.

Двамата полузащитници са влезли в остър конфликт по време на тренировка, който е прераснал в блъскане и напрегната словесна схватка.

Според първоначалните твърдения инцидентът е започнал след един спорен момент в игрова ситуация, разиграване, нарушение, което бързо ескалирало. Напрежението между двамата е било толкова високо, че са се изправили лице в лице, а ситуацията е била на косъм да прерасне в по-сериозен физически сблъсък, преди да бъде овладяна от съотборници и щаба.

Още по-шокиращо за клуба е, че напрегнатият разговор не е приключил на терена, а е продължил и в съблекалнята.

Снимка: Reuters

Вътрешни информации описват атмосферата в отбора като напрегната и разделена, като се говори за липса на комуникация между отделни играчи и натрупано напрежение след трудния сезон без стабилни резултати.

Ситуацията идва в изключително деликатен момент за мадридския гранд, който се готви за ключови мачове, включително предстоящото Ел Класико.

Само още три! Мбапе заплашва Роналдо

И това не е всичко - феновете на Реал Мадрид са събрали над 9,1 милиона подписа под онлайн петиция, с която се иска ръководството на клуба да продаде нападателя Килиан Мбапе, според данни на уебсайта mbappeout.replit.app .

Протестът е под надслов Мбапе аут. Една от причините за недоволството беше пътуването на футболиста до Сардиния с актрисата Естер Експосито. Това се случи, когато клубът беше елиминиран от Шампионската лига и продължаваше битката с Барселона в Ла Лига.

В края на април 2026 г. футболистът бе диагностициран с травма на левия полутендинозен мускул. Заради контузията той може да пропусне остатъка от сезона.

Снимка: Reuters

Този сезон 27-годишният нападател е лидер сред голмайсторите в Испания с 24 гола. Той е отбелязал 41 попадения и е дал шест асистенции в 41 мача за Реал Мадрид във всички състезания.

Мбапе е с Лос Бланкос от лятото на 2024 г. Договорът му е до лятото на 2029 г. Според Transfermarkt пазарната му стойност е 200 милиона евро.

Французинът преди това е имал конфликт с треньорския щаб на Реал Мадрид, пишат още в Испания.

Тагове:

скандал Испания франция бой реал мадрид съблекалня лос бланкос килиан мбапе transfermarkt Чуамени феде валверде

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

Най - важното

Развръзката в Лига Европа и Лигата на конференциите

Развръзката в Лига Европа и Лигата на конференциите
Финалът е ясен! ПСЖ елиминира Байерн (ВИДЕО)

Финалът е ясен! ПСЖ елиминира Байерн (ВИДЕО)
Шампион, левскар, лидер: Последната титла беше най-изстрадана!

Шампион, левскар, лидер: Последната титла беше най-изстрадана!
Условията на Моуриньо за завръщане в Реал Мадрид

Условията на Моуриньо за завръщане в Реал Мадрид
Страхотен Алекс Николов не стигна на Лубе за титлата (ВИДЕО)

Страхотен Алекс Николов не стигна на Лубе за титлата (ВИДЕО)

Последни новини

Връщат отменените състезания на Никола Цолов в календара!?

Връщат отменените състезания на Никола Цолов в календара!?
Развръзката в Лига Европа и Лигата на конференциите

Развръзката в Лига Европа и Лигата на конференциите
Gazzeta dello Sport: Огромен интерес в Бургас на старта на Джирото

Gazzeta dello Sport: Огромен интерес в Бургас на старта на Джирото
ПСЖ е всичко, което Арсенал не е. И обратното. Има място само за един!

ПСЖ е всичко, което Арсенал не е. И обратното. Има място само за един!
bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV