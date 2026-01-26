bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Ужас в Мексико! 11 загинаха при стрелба на футболен мач (ВИДЕО)

Ранените са 12, сред които и дете

Кървав ужас в Мексико! 11 души са загинали след стрелба на футболен мач в град Саламанка. При нападението са ранени други 12, сред които и дете.

Стрелците пристигнали малко след първия съдийски сигнал и открили безразборен огън. Атаката е извършена в частен имот, където се е провеждало спортното събитие в присъствието на семейства, фенове и играчи.

Десетима са починали на място, а един е издъхнал в болница от раните си.

В най-опасния район на Мексико

Служители по сигурността открили над 100 гилзи в района, показващо високото ниво на насилие в града.

Предварителни заплахи са били разпространявани в социалните медии, така че първоначално е било обмисляно спирането на лигата.

Във видеоклип общинската администрация съобщи, че нападението е допълнение към поредица от тежки престъпления, регистрирани в региона през последните дни. Само в събота петима са били убити в Алтамира, а един в Сан Висенте. Преди седмица имало и бомбена заплаха.

Прокуратурата на щата е започнала разследване заедно с федералните власти. Мерките за сигурност в района на Гуанахуато, в който са отчетени най-голям брой убийства през миналата година, са засилени до залавянето на стрелците от Саламанка.

