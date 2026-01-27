В Хърватия държат всичко във футбола на леля Ива!

Въпреки пробивите в последните години на женския футбол, мъжете все още доминират в този свят. Но не и в Хърватия!

В страната, която в последното десетилетие изумява със стабилния си отбор, който спечели сребърните медали на Мондиала през 2018 в Русия и бронз от следващото световно в Катар през 2022, огромна част от работата се върши от... леля Ива.

Оставете настрани тренировки, форма на футболистите, селекция. Без Ива Оливари едва ли някой щеше да знае къде, с какво и кога да отиде!

От... началото

През 1992 г. в Хърватия вилнее тежка и жестока война, след като страната е обявила своята независимост от Югославия. На този фон Световната футболна централа ФИФА признава местния съюз и национален отбор.

В него един от първите служители е Ива Оливари. Тя е на 23 години и до войната се е занимавала с... тенис.

Вижте тази публикация в Instagram. Публикация, споделена от Iva Olivari (@iva_olivari)

Като дете Оливари е побеждавала бившата номер 1 в света Щефи Граф и е печелила националната титла.

"Казват, че съм била талантлива. После се контузих и трябваше да спра да играя. Ако някой ми беше казал, че тогава ще се обърна към футбола, нямаше да му повярвам", категорична е тя.

Но пътят ѝ вече е друг!

Първоначално Ива работи в международния отдел на Хърватската футболна федерация. През годините тя преминава през няколко позиции, за да стигне до... резервната скамейка.

Революция от 2016 г.

На европейското първенство във Франция Оливари и Силвия Доршнерова (Испания) стават първите жена, която има официално разрешение да седнат на резервната скамейка. Тогава хърватката е на шампионата в качеството си на домакин на тима.

Всъщност тази роля е в автобиографията ѝ от световното през 2014 г., но тогава не може да е толкова близо до терена.

Вижте тази публикация в Instagram. Публикация, споделена от Iva Olivari (@iva_olivari)

Така - с работа и много постоянство, Оливари се превръща в неизменна част от тима. Селекционерът Златко Далич, а и футболистите често тичат първо при нея и при победа, и при загуба.

Леля Ива

С годините Оливари трупа стаж и отношенията се променят. В началото тя е като сестра на звездите на хърватския футбол. Сега те я наричат мило "Леля Ива". И има защо.

Тя не е просто човекът, който им купува самолетните билети и им урежда нощувките в хотелите. Тя често е техен изповедник, доверен човек и приятел.

"На Коледа Деян Ловрен ми се обади и ме попита: „Къде си, какво правиш? Хайде да обядваме!“. В такива моменти не говорим за футбол, а за съвсем други неща. На практика мога да бъда майка на някои от тях. Лука Модрич го познавам от 15-годишен и съветвам всички млади футболисти да бъдат като него. Спомням си го - малко русо момче, което седи на масата и яде самичко. И до днес той за мен е момченцето, което куса супа.", смее се тя.

А след толкова работа, само преди ден тя бе повишена! Леля Ива вече е заместник генерален секретар на федерацията на Хърватия.

Семейството

Всъщност леля Ива си има... отделно семейство.

Тя е омъжена за спортния журналист Даворин Оливари. Двамата имат две деца - син Фран и дъщеря Леа.

Вижте тази публикация в Instagram. Публикация, споделена от Iva Olivari (@iva_olivari)

Те също са близки с голяма част от футболистите.

