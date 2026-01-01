В Хърватия се пие доста: Лука Модрич щял да става сервитьор

Какъв щяхте да станете, ако не гонехте топката? Всеки успял футболист е отговарял на този въпрос минимум веднъж. Много рядко обаче отговорът гласи... сервитьор.

Лука Модрич едва ли помни всички трофеи в бляскавата си кариера - отборни и индивидуални. Но пък отлично помни своята страст и призвание отпреди голямата игра.

"Учих в училище за хотелиерство. През първата ми година стажувахме в ресторант "Марина" в Задар, където се провеждаха сватбени приеми. Сервирах напитки, а на хърватските сватби се пие много. Единственото нещо, което не харесвах, беше миенето на чинии", споделя гениалният халф в интервю за "Кориере дела Сера".

Малките неща

Модрич разкри пълния си потенциал с екипа на Реал Мадрид, където спечели всичко възможно. Играл е и за Динамо Загреб и Тотнъм, а от миналото лято носи екипа на Милан. С националния отбор е втори в света.

"Харесвам нормалността. Нормално семейство, нормален живот, малките неща. Не се чувствам специален."

"През целия си живот никога не съм си мислил, че съм над някой друг. Ако не бях футболист, щях да искам да бъда сервитьор. Бях добър в това, обичах го", завършва Лука.